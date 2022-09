Universidad de Chile vive un presente muy delicado en el Campeonato Nacional. De hecho, por la 24° jornada del certamen, los azules tendrán un partido que ha agarrado color de una final del mundo: este miércoles 7 de septiembre, el Romántico Viajero será local frente a Coquimbo Unido, un duelo que puede dejar al equipo dirigido por el complicado DT uruguayo Diego López muy cerca del descenso.

Para colmo del mal que padece deportivamente la U, en el plano institucional las cosas parecen ir camino al orden, según las declaraciones que entregó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, en una entrevista que le dio a Al Aire Libre en Cooperativa. "Nos dimos un plazo de 12 a 24 meses para ordenar la casa y tener una viabilidad financiera en el club", aseguró el ingeniero comercial titulado en la Universidad Católica.

Más allá de eso, el socio fundador de Redwood Capital explicó por qué se dio la llegada de Mauricio Etcheverry, amigo y ex mano derecha del controvertido Sergio Jadue, como asesor de la concesionaria. "La U contrata asesores en varias áreas", explicó el empresario antes de profundizar más en el punto.

"Contratamos a Mauricio porque creo y siento -y la administración así lo hizo ver- que nosotros como club tenemos algunas falencias en las áreas en las cuales operamos: la relación con la ANFP, las áreas administrativas y el área logística de los partidos y el tema seguridad", expresó Michael Clark, quien asumió la testera de la sociedad anónima en octubre de 2021.

El detalle del rol de Mauricio Etcheverry en Azul Azul

Pero el miembro de Tactical Sport no se quedó sólo con eso en torno al rol que desempeña el ex presidente de Deportes La Serena en el funcionamiento del club. "Creo que no hacemos bien eso y al club le está costando mucho. Requeríamos la ayuda de un asesor. Apareció el nombre de él. Entiendo el ruido que puede generar por los vínculos que tuvo con Sergio en su minuto, pero es una persona que no está condenada por nada. Fue investigada, salió libre de polvo y paja. Se probó que había pruebas fabricadas contra él, se le miró por arriba y por abajo y no se le encontró nada", defendió Clark.

"Más allá de que sea amigo de Sergio y que haya sido investigado, nunca se le probó nada. Tiene que valer la presunción de inocencia para hacer la pega. Nos viene a ayudar en un tema puntual, no tiene un correo del club ni va al club. No va a votar en los consejos. Tiene una pega súper clara y establecida. Y eso es lo que ha hecho", agregó el mandamás de AA.

La reunión de Etcheverry con los árbitros, otro punto aclarado

Una de las primeras misiones de Mauricio Etcheverry en su rol de asesor de Azul Azul fue reunirse con la Comisión de Árbitros del fútbol chileno. Para Michael Clark, esto no tiene mayor relevancia. "Se da con todos los clubes. Yo he ido y todos van. Presentan sus descargos cuando se sienten perjudicados", fue la primera parte de la aclaración del inversor.

"Yo no le daría mucha importancia. No es algo atípico, lo hacen todos los clubes. Creo que es más del folclor que lo que realmente importa", sentenció el dirigente en alusión a la queja de Fernando Díaz. El director técnico de Coquimbo Unido aseguró que juntarse con el ente rector del referato es una manera de ejercer presión.