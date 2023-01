Mauricio Pinilla volvió a volar en picada contra los directivos de Universidad de Chile que estaban en Azul Azul al momento de su salida del Chuncho, específicamente a fines de julio de 2018 tras el polémico y frustrado fichaje del delantero en Colón de Santa Fe, de Argentina.

Y todo se dio en medio del debate de Deportes en Agricultura sobre la polémica de Juan Martín Lucero en Colo Colo, quien pese a renovar contrato hace poco se ilusionó con partir al Fortaleza de Brasil. El fichaje del atacante albo parece que se cae, pero el delantero no viajó a la pretemporada.

“Yo creo que Lucero vela por su futuro, obviamente. No lo hemos escuchado hablar, entonces apenas sepamos su postura podemos opinar. ¿Pero por qué no llega a acuerdo con Colo Colo para partir?”, dijo Pinilla para poner el contexto inicial de las palabras que vendrían después.

Los nuevos dardos de Pinilla a la U

De ahí en más, Pinigol se tiró con todo. Explicando que en cierta forma entiende a Lucero y su ilusión de partir a Brasil pese a la molestia generada en el pueblo albo, el delantero recordó su salida de Universidad de Chile.

“Me llama la U y me dice que me tenía vendido por 100 mil dólares a Colón. Que habían aceptado una oferta por 100 mil dólares, esa fue la valorización que le dio la U al goleador del equipo en ese momento”, dijo el ex futbolista.

Agregó que “ahí me di cuenta que en el club había varios dirigentes que no me querían adentro, porque ya habían hinchado tanto las pelotas por las cosas que hacían como las hueas, literalmente, había puesto sobre la mesa varias cosas como que llegábamos al hotel y no había agua, que nos querían mandar a un partido trascendental en un vuelo con cuatro escalas, era como viajar ida y vuelta a Madrid”.

Mauricio Pinilla sentenció que “entonces todas estas molestias que yo fui planteando les molestaron a los dirigentes y no encontraron nada mejor que aceptar una propuesta por 100 mil dólares para que yo me fuera. (…) Yo ni siquiera viajé, porque mandé a mis abogados para ver qué tan real era la propuesta de Colón. Ellos fueron los que viajaron a Santa Fe y los tipos me ofrecieron un contrato pagado en paraísos fiscales, en islas que ni conozco, una locura. Son unos frescos, unos delincuentes”.