Pellegrino: "La sanción a la U no es tan importante como las medidas para solucionar el tema"

Mauricio Pellegrino se concentra al máximo y mueve las últimas fichas de su pizarra para el nuevo desafío de Universidad de Chile, que este miércoles 10 de mayo desde las 18:00 horas visitará a Coquimbo Unido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2023, pero también se toma el tiempo de hablar del tema que tristemente está de moda: la violencia.

Y es que claro, este martes 9 debería revelarse la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP por lo vergonozos hechos que llevaron a suspender y reprogramar el Clásico Universitario, y el director técnico del Romántico Viajero lo sabe. Por eso, obviamente le preguntaron por este tema en conferencia de prensa y él analizó el posible castigo.

"La sanción no es tan importante como las medidas para solucionar el tema"

El estratega argentino de 51 años atendió a los medios de comunicación este lunes en el Centro Deportivo Azul, y fue consultado sobre si logra o no concentrarse con todo este tema dando vueltas. "No creo que algo que hablemos entre nosotros pueda acabar con esos episodios", disparó de entrada.

Sobre si la solución es jugar sin público, destaca que "la verdad es que no lo sé. No lo sé porque al final las decisiones se ven en el tiempo si son buenas o malas, entonces creo que al final siempre hay normas que cumplir y hay sanciones que también hay que cumplir".

"Pero creo que la sanción no es tan importante en sí como las medidas que vamos a tomar para solucionar el tema. Eso es lo relevante y en lo que hay que centrarse e invertir tiempo", complementó el ex adiestrador de Vélez Sarsfield.

"Nosotros tratamos de centrarnos en lo que depende de nosotros y que es lo importante: preparar al equipo para cada partido. Los hechos de violencia nos han golpeado y no solo a nosotros, sino que a varios equipos. Ojalá que eso nos pueda ayudar y nos tomemos el tiempo para poder cuidar el espectáculo y garantizar la seguridad de toda la gente que está en el estadio, es una expresión de deseo más que tener la respuesta", agregó.

Tras eso, el trasandino resalta que "yo siempre pienso que las cosas van a ir bien y para mí es un espectáculo muy lindo que debemos cuidar entre todos, que nos golpea o como nos concentramos sabiendo que puede llegar a suceder, bueno, yo pienso al revés creo que siempre las cosas tienen que ir bien".

"La mayoría quiere hacer las cosas bien y hay que ponerle un poco de valor a eso, no hay que poner en duda todo el proceso por algunas personas, y siempre soy de mirar el vaso más lleno que eso poco que falta, ojalá que más adelante podamos mejorar, tener conciencia y entre todos cuidar este deporte, es lo que puedo decir", apuntó.

Para ir cerrando, Pellegrino también habló sobre el castigo que el Tribunal le dio a Colo Colo por los incidentes del Superclásico. "No sé bien cuales son todos los puntos en cual la institución está involucrada, en seguridad hay normas que cumplir y cuál es el castigo, pero no tengo toda la información".

"Ya sean tres, cuatro o dos partidos, no nos gusta jugar sin nuestra gente, porque hay una gran cantidad que hace esfuerzo pagar entradas para viajar, muchas familias merecen ir al estadio. hay un montón de partidos jugados sin público, si la gente nos acompaña cuando las cosas no iban bien en mi cabeza está que cuando no van bien nos acompaña mucha más gente. Ojalá llegue ese momento. volver a los tiempos de la U en el estadio nacional hay que cuidar espectáculo para que la familia pueda volver", concluyó.