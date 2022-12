Esta jornada fue presentado Matías Zaldivia como nuevo refuerzo en el mercado de pases de Universidad de Chile, donde tuvo que afrontar su pasado en Colo Colo, que ha sido la polémica de la semana.

En ese sentido, el defensor nacionalizado chileno, dio su explicación por los motivos para venir a la U, donde aseguró que le presentaron un gran proyecto.

"Soy sincero, apenas me llamó Manu me encantó la idea de que me quieran tanto él como técnico. Tengo una gran responsabilidad, el desafío es grande, se arma un gran equipo, con gran entrenador y con la dirigencia si estamos alineados nos puede ir bien", comentó.

En ese sentido, sabe que su pasado en Colo Colo le va pasar la cuenta, como, por ejemplo, cuando cantó canciones contra la U, lo que ahora le tiran encima.

"Mucho tiempo estuve en otro club, si alguien se sintió ofendido pido mil disculpas. Siempre fui respetuoso. Pueden salir cosas, pido disculpas. Pero ahora en adelante trabajaré para que la U vuelva a ser lo que fue", sinceró Zaldivia.

En ese sentido, cuenta que estos días le han dicho de todos por redes sociales, donde pide respeto por las familias, dejando en claro que se va entregar con todo por Universidad de Chile.

"Cuando me hicieron la propuesta me encantó, me sedujo mucho, me hicieron sentir importante tanto el club como el técnico, eso fue clave. Después, por ahí nosotros entendemos un poco más el juego de las redes sociales, pero también están las familias. Dar el mensaje de bajar un poco los ataques. Somos profesionales jugamos fútbol, vine con todo el respeto a hacer lo que hago, pero la familia consume y se pone mal. Estoy seguro de que haremos un gran año", finaliza.

