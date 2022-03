Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile se vuelven a ver en un nuevo superclásico del fútbol criollo por la quinta fecha del Campeonato Nacional, en el estadio Monumental del Cacique. Ambos llegan con derrota a cuestas, sumando además la larga racha y hegemonía de los albos frente a los azules.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo Vega armó su propia sección de predicciones retomando sus labores de adivino. El denominado “Tobydamus” se anticipa al superclásico.

“Veo números: primero, un 21. Serán 21 años que la U cumplirá sin ganar en el estadio Monumental. Lo dice la bola de cristal, no yo. Veo un penal. Habrá penales y expulsiones. Será un partido muy caliente. Alguien se va con roja. No me pidan resultado exacto, me da una cara, el Cacique gana”, dijo Toby Vega jugándosela por un resultado más favorable para el Cacique.

Es que cabe recordar que Universidad de Chile no derrota a Colo Colo en La Ruca desde 2001. El equipo de Gustavo Quinteros se jugará extender la racha ante los ahora pupilos de Santiago Escobar.

Vega continuó con sus labores de pitoniso: “¿será campeón Colo Colo? La bola se enfrió. La U tampoco será campeona. La Católica ganará el pentacampeonato. La U no se irá al descenso, pero su fantasma será Joaquín Larrivey, que lo van a extrañar”, expuso.

Por otro lado, al Toby le consultaron sobre el futuro de la selección chilena, con Ben Brereton muy complicado para enfrentar a Brasil y Uruguay en el cierre de las eliminatorias a Qatar 2022 y la Roja muy necesitada de ganar o ganar para no despedirse del Mundial.

“Vamos a ir al repechaje y después al Mundial. Vamos a tener a Brereton. Big Ben va a ser clave y marcará un gol importante para la clasificación al repechaje”, sentenció el adivino Marcelo Vega.