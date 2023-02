Marcelo Cañete no fue considerado por Mauricio Pellegrino para la presente temporada en Universidad de Chile y le dijo adiós al pueblo azul. El Chelo disputó 24 partidos con la camiseta laica, logrando convertir dos goles y registrar tres asistencias.

Desde que arribó Mauricio Pellegrino a la Universidad de Chile, la dirigencia en conjunto con el cuerpo técnico han tenido que tomar decisiones en pos de mejorar los resultados de las últimas temporadas. Ante esta situación, Marcelo Cañete fue uno de los jugadores que no logró convencer al entrenador y tuvo que partir del club.

Durante esta jornada, el Chelo, volante argentino de 32 años, ocupó sus redes sociales para despedirse de la institución universitaria y de la hinchada azul, agradeciendo por la estadía y deseando el mayor de los éxitos para una escuadra que no logra ser campeón en Primera División desde el Clausura 2017.

"Bueno toca despedirme. Primero que todo quiero agradecer a Dios por darme la posibilidad de haber vestido esta camiseta, después a todos los trabajadores del club que me han tratado de maravilla, a todos mis compañeros en su momento y a toda la hinchada azul que me bancó y que siempre está presente. Desearles lo mejor y que este año puedan devolverles esa alegria que tanto se merecen. Abrazos y aguante el bulla", fueron las sentidas palabras del ex jugador azul.

El mediocampista defendió la camiseta de la Universidad de Chile en 24 compromisos, dejando un saldo de dos goles y tres asistencias. Marcelo Cañete no logró convencer en su estadía en la U, donde llegó proveniente de Cobresal con el objetivo de reemplazar a un tal Walter Montillo.

El presente y futuro de Marcelo Cañete

El presente de Marcelo Cañete en el fútbol es complicado. El jugador se encuentra libre y actualmente no puede jugar en Chile por ningún club de Primera División, debido a que el libro de pases se cerró el pasado 7 de febrero. Sí está la opción de fichar por un equipo de la Primera B, dado que el libro de aquella competición se cierra el próximo viernes 3 de marzo.

La otra opción que baraja el entorno de Marcelo Cañete es regresar a su tierra natal, Argentina, lugar donde sólo defendió a Boca Juniors en la temporada del 2010, elenco en el que disputó siete compromisos y no anotó goles.