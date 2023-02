Universidad de Chile es pura alegría. Tras llevarse un triunfo de 3-1 en su visita a Curicó Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, los azules sumaron su tercera victoria seguida y se llenan de confianza para mantenerse lo más lejos posible del temido descenso que los acecha hace cuatro años. Y Marcelo Barticciotto reveló el secreto para triunfar.

El exfutbolista utilizó su espacio como comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa para referirse a lo que fue la victoria del Romántico Viajero ante los Torteros, y como principal causa destaca que el director técnico, Mauricio Pellegrino, logró darse cuenta de cual es el esquema que más comodidad genera entre sus dirigidos.

"Pellegrino entendió que sistema le acomoda al equipo"

Barti fue consultado en el programa deportivo de este lunes 27 de febrero por las cosas que mejoró la U para sobreponerse a un arranque con bastantes críticas, por el esquema que se usaba y por nombres que quedaban fuera, y detalla que lo principal es que el estratega trasandino se haya percatado de algo vital.

"El técnico se dio cuenta de que en realidad al equipo y a los futbolistas les acomoda más este sistema que utilizó en el segundo tiempo contra O'Higgins que con el que venía jugando. El equipo se adaptó más, se paró mejor en la cancha", resaltó de entrada el histórico exjugador de Colo Colo.

Tras eso, resalta que "yo digo que más allá de que defensivamente siempre se le vio bien o no tan mal, como que la defensa la encontró desde hace tiempo, es tan importante que en ofensiva sobre todos los delanteros puedan aguantar la pelota o desequilibrar cuando la tienen".

Para cerrar advierte que "eso le permite a los volantes no quedar a mitad de camino y llegar a apoyar para no desordenarse, es tan importante terminar la jugada, o aguantar la pelota o no perderla en ofensiva, y me parece que eso empezó a hacer la U con el tema de Fernández con mayor movilidad y desequilibrio, con Guerra aguantándola, que metió un golazo y el de Mateos también".

Ahora Universidad de Chile se mentaliza en su próximo desafío. Este jueves 2 de marzo dará el puntapié inicial a la séptima fecha del Campeonato Nacional 2023 y lo hará recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura desde las 20:30 horas.