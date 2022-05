Luego de que Universidad de Chile oficializara la salida de Santiago Escobar de la dirección técnica, en Azul Azul de inmediato analizan los nombres que puedan suceder al colombiano, que dejó al elenco universitario en la 13° posición, a dos puntos del descenso.

Por lo mismo la dirigencia que encabeza Michael Clark no quiere correr riesgos contratando un entrenador que no conozca el medio y pondrá las fichas en un viejo conocido del club: el ex entrenador de la selección chilena Martín Lasarte.

Machete dejó su cargo en la Roja hace pocos días, por lo que su intención era poder tomarse un receso antes de volver a dirigir. Hace 20 días así lo señaló en ESPN, donde aseguraba que no estaba en sus planes dirigir a la U.

"La verdad es que yo arranqué de -10, me costó la toma de energía y ahora quedé vacío, debo hacer un duelo. Me cuesta salir a la calle, mirar a la gente a los ojos. Me da vergüenza y pudor por no darle lo que quería", señaló Lasarte en referencia a la eliminación del Mundial.

Por eso es que el entrenador no está totalmente convencido de tomar el fierro caliente. Además, debería armar un nuevo cuerpo técnico, pues su ayudante en la Roja, Sebastián Eguren, tomó el desafío de ser el nuevo entrenador del Montevideo City Torque.

De todas formas el respaldo es el éxito que consiguió al mando de los azules entre el 2014 y el 2015, donde ganó tres títulos: un Campeonato Nacional, una Copa Chile y una Supercopa.

Un panorama complejo para los universitarios, que deberán moverse con rapidez para poder levantar el vuelo en el Campeonato Nacional. Interinamente estará Sebastián Miranda entrenando de cara al duelo ante La Serena, cuadro que tiene dos puntos menos que la U en la tabla.