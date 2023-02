Una nueva nube se posó sobre el horizonte de Universidad de Chile, de cara al compromiso de este sábado ante Magallanes en La Serena, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Una de las principales figuras del cuadro mágico está en duda por una molestia física: se trata de Lucas Assadi, quien encendió las alarmas esta mañana.

Así lo consignó el entrenador del conjunto universitario, Mauricio Pellegrino. "Lucas hoy se fue hacer estudios médicos por una molestia y veremos mañana qué dice informe médico y dependemos de eso", expresó el cordobés en rueda de prensa en el Centro Deportivo Azul.

De esta mañana, el ex seleccionado Sub 20 en el Sudamericano de Colombia se convierte en la principal preocupación de un elenco azul que no tiene demasiadas alternativas en la posición de enganche. De hecho, la semana pasada partió Jeisson Vargas al fútbol de Qatar, y Assadi heredó la camiseta número 10.

¿Habrá cambio de esquema?



Otra de las interrogantes que mantiene Universidad de Chile es la del esquema táctico, ya que la opción de utilizar tres zagueros centrales en vez de una línea de cuatro elementos asomó en el abanico ante la fragilidad evidenciada en las primeras fechas. El técnico Mauricio Pellegrini no le cierra la puerta.

"Creo que en todos los sistemas de juegos tenemos que trabajar variantes. Tenemos que seguir trabajando. Agarrarse de las cosas buenas para seguir. Hay que tener calma en pensar en las soluciones", sentenció el entrenador universitario.

En ese sentido, el DT se manifestó "abierto a cambiar el sistema si creo fuera eso lo que hay que cambiar. Creo que en el funcionamiento hay que mejorar. El resultado es lo que nos mueve por la necesidad. Nuestra necesidad es hacer un mejor partido y merecer ganar el partido. Ahí está nuestra margen de mejora", completó.

Universidad de Chile deberá viajar a La Serena para su próximo compromiso ante Magallanes, debido a que la cancha del estadio Santa Laura-U. SEK estará en reparaciones hasta marzo. El encuentro de la cuarta fecha está programado para las 12:00 horas de este sábado.