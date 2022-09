Universidad de Chile puede caer en zona de descenso directo si Antofagasta y La Serena ganan en lo que resta de la fecha 24 del Campeonato Nacional. Sin embargo, la presencia de cuatro ex jugadores universitarios en el rival de los Pumas, O'Higgins de Rancagua, alienta un destino distinto.

El Campeonato Nacional llega a su fin y cada partido puede tener consecuencias en el destino de los 16 equipos de la competencia. Y en especial si no se depende de sí mismo, como es el caso de Universidad de Chile en su lucha por evitar el descenso a Primera B.

Los Azules apenas igualaron 0-0 como locales ante Coquimbo Unido en el inicio de la fecha 24, lo que deja al conjunto universitario en posición de riesgo: si Antofagasta le gana a O'Higgins este viernes desde las 18:00 horas, y mañana La Serena se impone a Universidad Católica, la U quedará en zona de descenso directo por primera vez en la temporada.

Pero todavía hay patria. Cuatro ex jugadores de Universidad de Chile juegan por O'Higgins y estarán encargados de defender no solo a los rancagüinos, si no que también al equipo azul. Incluso uno que fuera capitán, como el caso del canterano Camilo Moya, aparece en la lista de citados de Mariano Soso.

Junto al mediocampista aparecen otros tres ex parroquianos del CDA. Sebastián Ubilla, con casi 200 partidos y 53 goles por la U en siete temporadas; mientras que Diego Carrasco y Francisco Arancibia no pudieron hacer mayor noticia durante más de dos años de paso por Universidad de Chile.

Quizás hoy puedan deleitar a los atribulados hinchas del Romántico Viajero. Por lo pronto, el técnico ohigginiano, Mariano Soso, cree que es momento de poner el pie en el acelerado y aprovechar el regreso de uno de sus estandartes en ataque, como es Facundo Castro.

"Hemos recuperado a Facundo, que entrenó muy bien con el grupo en esta jornada. Hemos enfocado la tarea de desplegar más el juego de ataque", anunció el entrenador argentino del cuadro celeste.

Pero en el elenco nortino están advertidos. Su técnico, Javier Torrente, pidió atención ante los cambios que proponga el local. "Vamos a enfrentar a un equipo que puede manejar distintos estilos de juego. Es importante que podamos seguir cosechando puntos", aseguró.