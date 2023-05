El jugador ya estaba descartado para el duelo ante Coquimbo Unido por acumulación de tarjetas, pero no se había explicado el porqué de su ausencia en el Centro Deportivo Azul. En principio se habló de una lesión, pero no.

Leandro Fernández y su problema: no es por lesión, sino por culpa de una vacuna

Universidad de Chile no podrá contar con Leandro Fernández para su encuentro del miércoles ante Coquimbo Unido por acumulación de tarjetas. Pero no es por esto que el jugador argentino no ha podido estar en las prácticas del Romántico Viajero.

Se especularon problemas físicos, pero lo cierto es que lo que mantiene a Fernández en su casa es un leve cuadro gripal, derivado, según revelan en el club, de una vacunación contra la influenza que se hizo a todo el plantel y que pudo provocar esta reacción en el argentino.

Pese a su ausencia de los entrenamientos, se estima que para los próximos días debería estar de vuelta en el Centro Deportivo Azul.

Fue tanta la molestia por el cuadro gripal de Fernández que se le hicieron exámenes para detectar Covid-19, los cuales salieron negativos. Recuperándose de su resfrío, el trasandino podría volver tiqui-taca, descartándose cualquier lesión.

Universidad de Chile se encuentra a solamente un punto de Huachipato en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Pese a esto, no se puede dar el lujo de enredar puntos, ya que le siguen muy de cerca Cobresal, Universidad Católica, Colo Colo y, precisamente, su próximo rival, Coquimbo Unido.