Universidad de Chile intenta dejar atrás el bochorno de los graves incidentes que terminaron con el Clásico Universitario ante la Católica suspendido en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción tras irrumpir delincuentes disfrazados de hinchas de la U con fuegos artificiales, justo cuando el Chuncho buscaba un triunfo que los dejara punteros en la tabla del Campeonato Nacional.

Más allá del hecho, la U pelea arriba después de mucho tiempo y, si bien está lejos de ser un equipo arrollador, la Universidad de Chile de Mauricio Pellegrino es efectiva en racha de partidos sin caer.

En rueda de prensa, Israel Poblete dio luces de cuáles son las claves del trabajo de Mauricio Pellegrino en la zona de volantes para conseguir ordenar una escuadra que no encontraba el camino.

“En la primera rueda me tocó partir de la banca y ahora me he mantenido como titular. Como volantes muchas veces no tenemos tanto el balón y Pellegrino nos pide que estemos bien juntos y corramos para recuperar el balón y asistir a Lucas (Assadi), Nico (Guerra) y Leandro (Fernández)”, dijo Poblete.

El mediocampista agregó que “la idea es darles apoyo a los delanteros y los defensas para mantener un equipo corto. Siempre intento hacerlo de la mejor manera independiente de la formación, el esquema o la posición en que me toque jugar. Estoy para dar mi granito de arena para buscar los triunfos “.

Por otro lado, Poblete se refirió a la línea de tres en el fondo implementada por el entrenador ante la Católica en el duelo que alcanzó a durar 31 minutos a espera de su reprogramación.

“Nos sentimos bastante bien con la línea de tres, fue una formación que trabajamos en la semana y los primeros minutos contra la Católica fueron para acomodarnos, y después nos fuimos dando cuenta que podíamos ir más arriba. Teníamos amplitud en la cancha con los laterales, harta gente en el medio y sentimos seguridad defensiva con los tres centrales. Es una variante que nos deja tranquilos y que podemos ocupar en cualquier momento”, sentenció Israel Poblete.