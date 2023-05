Universidad de Chile ya se prepara para visitar a Coquimbo Unido con la herida del Clásico Universitario ante la Católica, duelo suspendido por los incidentes protagonizados en el estadio de Concepción por un grupo de delincuentes vestidos con la camiseta azul. La buscaba la punta y los supuestos “hinchas” teminaron perjudicando al Chuncho.

En rueda de prensa, el mediocampista Israel Poblete dijo que “fue lamentable lo sucedido en el clásico. Se puso en riesgo la vida de nuestras familias y de quienes van al estadio. Por un grupo de personas se daña a toda la hinchada que va a alentar al equipo”.

“Ha sido una semana difícil, pero tenemos que dar vuelta la página porque se nos viene Coquimbo, nosotros pensamos en los primeros lugares y sumar de a tres para seguir arriba en la tabla”, agrega el volante.

Poblete complementó que “nosotros tenemos la misma relación con la hinchada en el estadio siempre, no sabemos quiénes son esos delincuentes, no creo que sean hinchas. No sé qué podemos hacer nosotros con ese grupo, porque la mayoría de la gente va al estadio a apoyarnos, mucha familia. Nosotros tenemos que abocarnos en apoyar a la gente que es hincha y a las otras personas entre todos erradicarlos de los estadios. No sólo nosotros los jugadores, también los clubes, la ANFP, el Gobierno y entre todos. No es primera vez que pasan situaciones como éstas que ponen en riesgo a los jugadores y las familias. Es penoso”.

“No podría decir algo concreto para solucionar el tema, pero estoy confiado en que entre todos como sociedad podamos tomar la mejor medida para que el fútbol sea un espectáculo seguro. Actualmente pasamos por un momento muy difícil y hay que unirse para erradicarlo de una vez por todas. Atacar la raíz para que de una vez por todas se pueda disfrutar el fútbol”, añadió el jugador azul.

El sentimiento y las polémicas

Por otro lado, Poblete reveló cómo se sintió el plantel de la U tras lo ocurrido, además de abordar de pasada la polémica guerra cruzada entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

“Nos dio impotencia, rabia y pena por cómo se dio todo. Sabíamos que estábamos jugando bien, que en cualquier momento podía caer el gol y ganar para quedar punteros después de tanto tiempo. Todos sabemos lo difícil que fue el año pasado y teníamos la oportunidad ahora. Nos dio impotencia”, expuso.

Y aclara que “un grupo de delincuentes que paró el partido no empaña que fueron 22 mil personas a apoyarnos. Por esos hinchas después salimos a despedirnos de la gente porque muchos viajaron de lejos, desde Santiago, desde norte y el sur para vernos y se suspendió por ese acto vandálico”.

Israel Poblete sentenció que “obviamente que no es el momento para que entre todos se tiren la culpa de un lado a otro. Hay que unirnos porque el fútbol está en crisis en cuanto a seguridad. Varios partidos han tenido incidentes en los últimos años y es el momento para que todos se dejen de culpar”.