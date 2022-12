El nuevo delantero de Universidad de Chile, Leandro Fernández, asegura que al arribar al país se enteró de la maldición del Superclásico, donde hace casi dos décadas no pueden vencer a Colo Colo. Con mucha confianza dijo que viene a cambiar la historia y revertir la mala racha.

Una de las grandes esperanzas que tienen los hinchas de Universidad de Chile para la nueva temporada del Campeonato Nacional, es el delantero Leandro Fernández, quien poco a poco se comienza a ganar su espacio en el plantel, tanto así que demuestra confianza para hablar de la maldición del Superclásico.

El ex Independiente asegura que tiene mucha confianza en lo que puedan lograr en la temporada, donde busca que la U deje en el pasado las malas campañas donde sólo se ha tenido que enfocar en no descender.

"Me motivó que es un club grande. Hablé con Nery Domínguez y me comentó cosas de la institución. Acepté sin saber que Pellegrino iba a ser el DT. Vine a cambiar la historia de la U", comentó en DirecTV.

Por lo mismo, tiene claro los objetivos para el año 2023, donde sabe que será difícil, pero que en el plantel tienen conocimiento de las prioridades que deben tener para poder conseguir cosas importantes.

"Respecto al momento de la U, hay que enfocarse en aires nuevos, en el plantel que se está conformando. Hacer buena campaña, traer una copa y ganar el clásico ante Colo Colo", cuenta con confianza.

Un punto fundamental que se repite hace casi dos décadas, con la maldición de la U en los Superclásicos en el estadio Monumental, además en el Nacional, donde se pone una pesada mochila encima.

"Me enteré acá en Chile de la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar, me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera", finaliza.