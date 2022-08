El controvertido nuevo asesor de Azul Azul y hombre con voz y voto en Universidad de Chile, Mauricio Etcheverry, no sólo habló de Sergio Jadue en una reveladora entrevista con una radio de La Serena; sino que además se refirió a varios aspectos destacados desde que salió de la primera plana del fútbol nacional.

La reveladora entrevista que concedió Mauricio Etcheverry a Mi Radio de La Serena en noviembre del año pasado, puede ilustrar la controversia sobre la llegada del polémico amigo de Sergio Jadue a Azul Azul en calidad de asesor, y la posibilidad de que represente a Universidad de Chile en la ANFP.

Pero además de sus reflexiones acerca de los actos de corrupción y fraude del ex presidente de la ANFP, el dirigente serenense dejó otras perlitas. Como por ejemplo, su amistad con dirigentes de otros clubes, que en su minuto apoyaron la gestión de Etcheverry al mando de Deportivo Unión Compañías, el equipo amateur que encabeza hace dos años.

"Hay equipos que nos han ayudado, como Unión San Felipe, que nos ha mandado indumentaria de entrenamiento; Huachipato nos ha proporcionado los balones, que son los que se ocupan en el fútbol profesional, balones que valen 70 u 80 mil pesos, nos mandan veinte balones; que para nosotros es muy gratificante, saber que cuento con amigos en el fútbol que están apoyando este proyecto y nos han permitido avanzar", sentenció el dirigente.

La distendida exposición de Etcheverry incluso hace un alto para hablar de su renovada imagen, cuando el ex jugador y panelista del programa, Felipe Flores Quijada, destaca la "facha" que muestra actualmente. "Me han hueveado con el bótox…", contesta el risueño ex colaborador de la ANFP.

Pero el remate es para la historia. El asesor de Universidad de Chile defendió la labor del directorio que encabezó Sergio Jadue e hizo una distinción con el abrupto final. "Cuando yo hablo del 2015, me refiero al término, que es como una bomba atómica que nos explotó en los pies", explicó.

"Creo que los seis años en que me correspondió estar en la ANFP, fueron los mejores años de mi vida. Creo que fue una gran campaña, contamos con un gran equipo y tuvimos la capacidad de renovarnos cuando teníamos dudas con respecto al cuerpo técnico y llegó Jorge Sampaoli, trabajamos duramente y siempre he dicho: si uno pudiese separar lo que fue el término, lo que la gente se quedó y que Sergio había recibido sobornos; nosotros hicimos una tremenda labor en la ANFP", puntualizó.

"Hay muchas cosas que se hicieron que nunca se han dicho, sino que se habla del ascensor, del avión, del suegro, y son cosas mínimas a lo largo del trabajo que hicimos. No estoy minimizando lo que pasó, fue un error, Sergio lo está pagando, Sergio es mi amigo, sigue siéndolo, tengo contacto habitual con él y espero que le vaya bien, que mejore en sus cosas y que pasen rápidamente para que pueda retomar su vida", concluyó Etcheverry.

Para el cierre, se guardó lo mejor. El directivo deja su asiento y va a buscar la histórica medalla que acredita a Chile campeón de la Copa América en 2015. "Esta la ganamos con mucho cariño, después de cien años del fútbol chileno. Nadie la había podido lograr y gracias al trabajo de los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes la pudimos ganar. Es una de las cincuenta medallas que se entregaron ese día y tengo el orgullo de tener una", completó.