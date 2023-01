Universidad de Chile celebró su primera victoria en el Campeonato Nacional 2023. Tras una amarga caída por 3-1 ante Huachipato en el debut, los azules vencieron 1-0 a Unión Española por la segunda fecha y respiran un poco más tranquilos. Algo que dejó muy felices a los integrantes de la familia azul.

En conversación exclusiva con RedGol, Cristián Olguín, César Vaccia, Roberto Reynero y el periodista Juan Carlos Villalta dieron a conocer su opinión con respecto a lo que fue la primera alegría oficial de la era de Mauricio Pellegrino. Y entre varias otras cosas destacan que al menos ha mejorado considerablemente el funcionamiento en el terreno de juego.

"Por lo menos están jugando a algo"

En el caso de "Cepillín" Olguín, reconoce de entrada que el Chuncho estuvo "mejor en el primer tiempo, hicieron buenas jugadas. La cancha estaba buena y se vieron mucho mejor. En el segundo tiempo bajaron un poco, pero por lo menos están jugando a algo".

Sobre los jugadores que resaltaron en la cancha del Estadio Elías Figueroa, Olguín tiene sus elegidos. "Destaco a Federico Mateos. Poblete está jugando bien y está más sólida la defensa que el año pasado, que nos llegaban de cualquier forma. Huerta desaparece de repente en los partidos, pero es rápido y encarador, tiene buen futuro", complementa.

Por otra parte, el chillanejo Roberto Reynero apunta que "en comparación al debut anduvo bien Huerta, Poblete y José Castro. Tiraron la pelota al piso, que fue lo que le faltaba a la U. No sé si influyó mucha la cancha de Santa Laura en comparación con Valparaíso, pero hoy tocó bien la U y parece que va de menos a más".

"Poblete corrió, marcó y generó futbol. También me gustó el chico Huerta. Se vio otra U y el resultado puede servir para ganar confianza y cohesionar las línea", añade.

César Vaccia detalla que "con Poblete la U mejoro bastante. Fue más rápida la transmisión de balón en mediocampo y está mejor en la defensa. Eso es importante. Como equipo funcionó mejor, eso rescato. Me gustó la inclusión de Poblete".

Para cerrar, el periodista Caco Villalta apunta que "no me gustó para nada Unión Española, entonces eso facilita mucho la visión que podemos sacar de la U. Mejoró respecto al primer partido. Ya empieza a ser más armónico el juego ofensivo. Me gustó Israel Poblete y Renato Huerta, fueron determinantes, pero hubo mucha intermitencia en la U. Un partido medio pichanga".