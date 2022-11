El histórico exarquero de Universidad de Chile lanzó su propia teoría sobre el por qué la directiva azul no quiere que Marcelo Díaz llegue al club. El multicampeón con el Romántico Viajero asegura que como la posición en la que juega Carepato es la misma que Seymour, no quieren tapar a uno de sus capitanes.

Johnny Herrera teoriza con la no llegada de Chelo Díaz a la U: "No quieren tapar a Seymour"

Los hinchas de Universidad de Chile están más ilusionados que nunca con ver a Marcelo Díaz vestir nuevamente la camiseta azul. Tras terminar contrato con Libertad de Paraguay, el experimentado mediocampista chileno regresó a vivir a nuestro país y él también se muere de ganas por volver al club. Sin embargo, con la directiva todavía no pasa nada.

A pesar de que Unión Española acecha para poder quedarse con "Chelo" si la U no se decide, en Azul Azul todavía se toman las cosas con calma y no logran definirse ante la división que genera el retorno de un histórico jugador formado en casa. Así, han nacido todo tipo de versiones que intentan explicar qué sucede, y Johnny Herrera, en su condición de histórico del Romántico Viajero, sacó la voz para lanzar su propia teoría al respecto.

"No quieren tapar a Felipe Seymour"

El ex arquero doce veces campeón con el Chuncho aprovechó su espacio como panelista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para sacar la voz y referirse a las malas decisiones que han tomado en la concesionaria que lleva las riendas azules. Y cree que no lo traen para no tapar a uno de sus capitanes.

"El año pasado entonces fue prioridad por lejos, ¿Felipe Seymour por Marcelo Díaz? Mira cómo les fue, mira el ojito, mira cómo les fue...", disparó de entrada el recordado guardameta que, al igual que Seymour y Díaz, es formado en el elenco universitario.

"Para mí, la teoría es que entonces no va a llegar Marcelo Díaz porque si llega taparía a Seymour, puesto natural", complementó para finalizar el Samurái Azul.

Así, habrá que esperar a ver que sucede en los próximos días. Carepato y los hinchas de la U se mueren de ganas por volver a ver en el equipo, pero los dirigentes no parecen muy interesados en apurar su decisión final con respecto a si traer o no al volante bicampeón de América con la selección chilena.