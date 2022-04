En Universidad de Chile la interna del plantel no está tranquila, más con la última derrota ante Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, que comienza a poner la lápida en el proceso de Santiago Escobar.

Si bien los jugadores han seguido trabajando en la semana bajo las órdenes del técnico colombiano, Jeisson Vargas asegura que no están pensando en una salida del entrenador, ya que esas determinaciones no corresponden a los jugadores.

"Nosotros tenemos la responsabilidad de salir el fin de semana a ganar, no estamos pensando que si perdemos va llegar otro técnico o saldrá el que está. Esas decisiones no las tomo yo, las toman los dirigentes y ellos sabrán si es un error o no, sacarlo o dejarlo. Pero tenemos la responsabilidad de salir a ganar", comenta.

El volante, que ha ido subiendo su nivel en los partidos, también trata de buscar respuestas de lo que pasa en el plantel que no logra tomarle la mano a Escobar: "Nos ha costado agarrar funcionamiento de lo que quiere, pero estas últimas fechas hemos encontrado lo que él ha estado buscando en este equipo".

"Creo que se han hecho muchos cambios en el sentido de formación estilo de juego, presionar alto, zona dos, salir jugando. En ese sentido creo que debemos encontrar la forma dependiendo de los jugadores para tener un estilo de juego y forzar ese estilo de juego", destaca Vargas.

Esto lo deben lograr ante una gran presión, ya que el lunes aparecieron rayados en el CDA, exigiendo cambios, como la salida del entrenador.

"Claramente hay que revertir el momento, pero es un equipo nuevo, entrenador nuevo y que requiere tiempo. También que los que lleguen se adapten. La presión es personal, no lo tomo así, si bien aca me juego mucho en mi carrera personal, para mi es una motivación sacar todo esto adelante", finaliza.