Universidad de Chile ya trabaja pensando en su temporada 2023. Después cuatro complicados años cerca del descenso, los azules se preparan para una nueva campaña en donde esperan dejar atrás los fantasmas y volver a pelear en lo alto del Campeonato Nacional.

El plantel universitario, con incorporaciones como Juan Pablo Gómez y Matías Zaldivia, ya trabaja bajo las órdenes de Mauricio Pellegrino en la pretemporada que comenzó esta semana. E Ignacio Tapia busca aprovechar con todo estos días para ganarse una nueva oportunidad.

Tapia arribó a principios de este año al Centro Deportivo Azul, pero no logró convencer y fue desplazado en la segunda parte del año. El zaguero fue de los grandes criticados de la temporada, pero manifiesta que espera convencer al técnico y ser considerado para un nuevo año.

“Fue un año muy irregular. Siempre salimos con intención de ganar todos los partidos, pero perdimos puntos por detalles. Hubo momentos en que nos vimos bien, pero nos faltaba para cerrar los partidos y que no nos llegaran. Siempre nos faltaba un detalle", comentó a Emisión Bullanguera.

Sobre la pretemporada al mando de Pellegrino, Tapia aseguró que "llevamos pocos días, pero nos vamos entendiendo bien. Nos acomoda su forma de jugar, a medida que vayamos disputando los amistosos de pretemporada vamos a ir aceitando más su idea".

“Quiero una revancha en la U. Me la tengo que jugar en la pretemporada. Sé que la imagen que di en 2022 no fue la mejor, mi rendimiento no fue bueno y no fue un buen año. Espero mejorar", siguió el defensa formado en Huachipato.

"Si llego a tener un lugar la próxima temporada, espero hacerlo de la mejor manera. Estoy trabajando para eso. Si no me consideran, tendré que buscar otras opciones. Pero mi idea es seguir y tener mi revancha“, cerró.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22