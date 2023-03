Universidad de Chile comenzó adelante con un golazo de Leandro Fernández, quien apareció como goleador por tercera fecha consecutiva en el Campeonato Nacional 2023. Pero eso no fue suficiente, pues un golazo de César Pérez sentenció el 1-1 entre los azules y Unión La Calera en la jornada siete, que marcó la antesala del Superclásico ante Colo Colo.

Por esa misma razón, en RedGol tomamos contacto con cuatro jugadores históricos que tuvo el Romántico Viajero, quienes analizaron junto a Paulo Flores esta igualdad. "Creo que es justo para lo que hicieron los dos equipos. Fue un tiempo y un tiempo, no sé si hubo tanta claridad en las llegadas, no hubo tanta diferencia", aseguró Marcos González.

"Más que equivocarse, hay que ver que Calera se cerró bien, vio cómo jugó la U ante Curicó y planteó el partido de acuerdo a eso", añadió el Lobo del Aire, quien también marcó cómo son los días previos a un Superclásico. "Es especial independiente del resultado anterior. A este partido uno llega con todo", dijo.

"A la U le pasó algo que no le había pasado: jugó bien el primer tiempo y mal el segundo"

Otro histórico que atendió el llamado de RedGol fue Francisco Las Heras. "Pasó algo que no le había pasado: jugaba mal el primer tiemo y subía el segundo. Hoy creo que jugó bastante bien el primer tiempo, sin crearse muchas ocasiones de gol, pero presionó arriba, mantuvo a La Calera en su propio campo, ellos casi no llegaron, salvo un remate de Buonanotte. La única jugada a fondo fue justamente el gol de Fernández, pero en el segundo tiempo por qué cambió", opinó el imborrable Pancho.

"Con Miguel Ángel Gamboa lo conversamos y el cambio de incorporar a Passerini complicó enormemente a la defensa de la U, que se había visto bien, pero con él se crearon muchos problemas. Por lo que hizo la U en el primer tiempo y La Calera en el segundo, sí, creo que el empate es justo", aseguró el otrora seleccionado chileno.

Cepillín Olguín: "La U se enredó, pero defensivamente está muy bien parada"

Cristian Olguín también atendió el llamado de nuestro querido Florete. "La U se enredó. No sé si fue la cancha, desde el primer minuto se vieron mal, no tocaban bien el balón. Pero lo importante es que no se pierde, la U quiere seguir jugando de la misma forma, pero creo que la cancha influyó. No está en buenas condiciones", expresó el Cepillín sobre el césped del estadio Santa Laura.

De todas maneras, aprovechó de realzar el trabajo de la retaguardia del Bulla, que otra vez tuvo una dupla de zagueros conformada por Matías Zaldivia y Luis Casanova. "Defensivamente la U está muy bien parada, el gol fue una falla. Destaco mucho esa parte", dijo el otrora delantero de los azules.

Roberto Reynero: "Pelear los primeros lugares es un aliciente para un clásico distinto"

Roberto Reynero también le contestó a nuestro productor estrella. "Tuvimos un primer tiempo claro, con más oportunidades que ellos, pero lamentablemente en un error, un saque lateral en el segundo tiempo, cabeceó un central nuestro y le quedó en los pies a César Pérez que finiquitó bien lamentablemente", dijo quien fuera el capitán de Universidad de Chile en la única temporada del club en la segunda división del fútbol chileno.

"Pero se ve algo más concreto en la U. Fue un empate justo por lo que hicieron los dos. Después que hizo los cambios La Calera igualó y creo que tuvimos oportunidades, pero no muy claras. No creo que la U haya merecido ganar ni perder. Fue un tiempo para cada uno", dijo el papá de Felipe Reynero, extremo que milita en Deportes Copiapó.

El chillanejo agregó que "cuando uno gana, se complementan mejor las piezas y todo. Pero pelear los primeros lugares es un aliciente para ver un clásico distinto a esta altura del campeonato. Esperamos que eso los motive más y cortemos la racha de Colo Colo en el Monumental". La fe está intacta en las huestes azules.