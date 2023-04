Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Los azules sumaron su sexto partido sin perder, sin embargo los históricos azules no están satisfechos.

Este domingo Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida por la décima fecha del Campeonato Nacional.

De esta forma, los azules sumaron su sexto partido sin perder en el torneo local y se meten en la parte alta de la tabla de posiciones.

Sin embargo, los ex futbolistas históricos de Universidad de Chile no están precisamente contentos y lamentan que el equipo aún no muestre un fútbol vistoso. Eso sí, valoran el resultado.

Horacio Rivas dijo a Redgol: "El resultado deja tres puntos que son importantes, hoy se ve más por la sumatoria que por la satisfacción. La U cumplió dentro de la expectativa que había, era importante marcar una diferencia contra Audax, que está complicado".

"Se pueden sacar cosas positivas, como el ingreso de Fuentealba. Da la impresión que tiene características que le pueden dar algo a la U. Es importante la aparición de gente joven", añadió.

En cuanto a las tarjetas rojas del partido, comentó: "La cancha tiene que ver en las expulsiones, pero no hay discusión de que están ajustadas al reglamento. No hubo quizás mala intención, pero son expulsiones".

Por su parte, Cristián Olguín afirmó: "El partido fome, chato, sin sorpresa. Lo más rescatable fue el triunfo. Lento el partido, sin sorpresa. Yo creo que la cancha complica también".

Y eligió al mejor jugador del encuentro: "Uno espera esas cosas de Assadi, el único que tiene cambio de ritmo. Tiene que ser titular".

Roberto Reynero también se refirió a esa situación: "No hay que juzgar a Zaldivia, porque los jugadores están expuestos a esto en situaciones límites, sobre todo en la defensa".

"La U ha mantenido la situación y ha manejado bien el partido, pero no me convence. No es un equipo que uno diga que tiene un patrón de juego... Al menos ahora mantenemos los resultados", concluyó.

Finalmente, Francisco Las Heras, aseveró: "Conforme porque se logró el triunfo, pero la U sigue sin mostrar fútbol, sin mostrar lo que se necesita para llegar al arco rival. El problema pasa por el mediocampo, yo creo que quien debe tomar la batuta, quien debe manejar el equipo es Mateos".

"Lo más importante es el triunfo, ya vienen varios partidos que no se ha perdido y ahora un partido que se gana de visita", terminó.