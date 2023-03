Universidad de Chile no logró continuar con su buena racha y solo sumó un empate ante Unión La Calera en el Santa Laura. Un encuentro donde a los azules les costó, especialmente en el segundo tiempo, donde perdieron claridad y no lograron crearse grandes ocasiones para ganar el partido.

Un empate que decepcionó a Johnny Herrera, quien criticó en TST el planteamiento de Mauricio Pellegrino y la falta de intención de los universitarios para llevarse los tres puntos y alcanzar la punta del torneo.

El arquero señaló que "venía con la canción “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”; pero la dejé guardada porque me decepcioné. Era tarde (para meter a Assadi). Ninguno de los dos ha jugado en el puesto del año pasado ni han jugado juntos (Osorio y Assadi)".

"Después del 1-0 replegó y trató de aguantar. En el segundo tiempo la U no llegó al arco. Estás jugando de local, es el equipo que tiene que correr riesgo, ir a buscar el partido", agregó.

Sin embargo, para el Superclásico destacó que "la U debería ir a buscar el partido, pero no hemos visto ninguno que lo haga, entonces es difícil. De visita y con el público en contra, lo mas probable es que sea conservador. Hay que esperar si resulta. Curicó lo fue a buscar, dejó el espacio y lo agarró de contra".

"No estoy negativo, estoy positivo. Solo no me gusta la forma en la que juega Pellegrino. Palacios tiene que jugar, es el goleador del equipo. Lleva entrenando tres días, estuvieron a punto de citarlo. Está de alta y debería jugar. Aparte, creo que se ha perdido solo dos partidos", agregó.

Además apuntó a Federico Mateos, sobre quien señaló que "tiene que buscar más desequilibrio, es un tercer volante de contención, aunque pase al ataque. Prefiero a un tipo desequilibrante como Assadi, que hoy la U lo necesita. Hoy no llegó al arco en el segundo tiempo y eso habla de que tienes poco peso ofensivo".

"Quiero que jueguen Assadi con Osorio, Palacios con Fernández. Nos aburrimos de pedir a Fernández al medio y ahora es el goleador del equipo.Yo sacaría a Mateos. Prefiero que, más allá de los goles y asistencias, la U necesita jugadores desequilibrantes. Necesito más peso ofensivo", agregó.