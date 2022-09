Fernando Nano Díaz habló este pasado domingo con el programa Círculo Central y dejó clara su postura: las reuniones entre clubes y árbitros no sirven para nada, sólo para dejar presionado al réferi. Este miércoles Coquimbo y Universidad de Chile juegan un partido clave en la lucha por no descender.

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido abre la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional este miércoles 7 de septiembre, en un duelo de esos que son calificados “de seis puntos”, entre el colista de la tabla y un cuadro azul que está al borde de la zona de descenso.

Coquimbo es último (16°) con 19 puntos y la U es 14° con 22 unidades. Muchos consideran que el que pierda puede ir haciendo sus maletas rumbo a la Primera B. Y el ambiente no está del todo tranquilo más allá de los temas futbolísticos y la crisis institucional del Chuncho.

La reunión de Mauricio Etcheverry con la Comisión de Árbitros, en calidad de asesor de Azul Azul versión Sartor fue y sigue siendo tema de debate en el medio local. El DT de Coquimbo, Fernando Díaz, dialogó en extenso con el programa Círculo Central de TV+.

“El título de final del mundo para los futbolistas y los técnicos es un poco exagerado, sin embargo entendernos perfectamente la importancia que tiene para nosotros porque estamos últimos tratando de salir adelante, pero nos quedan siete partidos que van a ser a muerte”, dijo Nano Díaz.

El entrenador agrega que “miedo no existe, si siempre existe preocupación, aparte, no me gusta ningún tipo de presiones de ningún equipo para ningún árbitro. Y me parece que la costumbre que tienen ahora todos los clubes, sin nombre, de juntarse con los árbitros y llevarles los videos de los errores que han cometido al final es presión. No sirve de nada sólo un desahogo del club”.

“Después, que haya existido una reunión sin los protocolos correspondientes, sin la presencia del oficial de transparencia, no corresponde. Me parece que el fútbol debe ser mucho más transparente, sobre todo en las fechas finales y especialmente con los equipos que están comprometidos con el descenso”, complementó el deté.

Y Nano Díaz insistió en que estas reuniones dejan espacio para dudas, pues no existe transparencia y deja una interrogante abierta ante las declaraciones del presidente de la ANPF, Pablo Milad, respecto al tema.

“Obviamente la U y nuestro equipo están peleando el descenso, pero tiene que haber una trasparencia absoluta para que el que gane o pierda sea en forma limpia. Más allá de un nombre, no creo en las reuniones esas, son presiones. Menos si no estaban cumpliendo los protocolos con el oficial de transparencia, me parece pésimo”, expuso.

Concluye que “para mi todas estas reuniones de clubes con los árbitros, primero no sirven de nada porque van a reclama cobros anteriores. Incluso equipos en los que he estado, no separo. Es presión. Lo que no me gusta ahora es que Pablo (Milad) dice que desde ahora para adelante, para darle trasparencia, va a haber un oficial de la ANFP presente… ¿y en las reuniones anteriores no había transparencia?”.

El tema Cabero-Caamaño

Por otro lado, el entrenador de Coquimbo se refirió a la polémica presencia de Francisco Caamaño como miembro de su cuerpo técnico. El otrora réferi trabajó con la Comisión de Árbitros.

“Este tipo de situaciones la vivimos la semana pasada cuando alguien alegaba la presencia de Francisco Caamaño en el cuerpo técnico mío. Él es preparador técnico hace 20 años y nunca fue parte de la Comisión de Árbitros, sí fue PF de los árbitros, y es amigo personal mío hace 15 años y ahora se nos dio la oportunidad de trabajar juntos”, dijo Nano Díaz.

El entrenador de Coquimbo sentencia que “esa presión diciendo que el árbitro Cabero era íntimo amigo de Caamaño, que no lo es, le puede haber llegado a Cabero. No voy a hablar de las posibles equivocaciones del partido, porque eso es parte del juego, pero vieron que a los 20 el pobre Caamaño estaba sentado al mío, un jugador reclamó, yo lo callé, y el árbitro le pone amarilla a Caamaño. Todas esas cosas son producto de presiones, por eso es importante que vayan los mejores árbitros a este partido y todos en los que se juega el descenso”.