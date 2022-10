Universidad de Chile vive días importantes en la última parte de la temporada, donde tiene encima el partido contra Huachipato por el Campeonato Nacional, que puede hacerla olvidar del tema del descenso, además de la revancha ante Unión Española por la semifinal de Copa Chile.

Por lo mismo, la interna de los azules saben que no pueden relajarse, lo que ha sido un llamado de Sebastián Miranda hacia sus jugadores.

"Es lo que se habla mucho, de no relajarse, de no decir bueno ya está. Sabemos que podemos terminar mejor y no salvarnos con lo justo. Estos puntos son vitales e importantes para demostrar como equipo que no nos relajamos y que la U debe aspirar a lo más importante", cuenta Felipe Seymour.

En ese sentido, se han visto situaciones dentro del camarín, como la pelea de Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, además el lío judicial de Pablo Aránguiz, que han movido el piso en el CDA, donde el capitán azul hace su análisis.

"Es fundamental evitar, es el último esfuerzo que puede ser muy importante por cómo se dio el año, que por un mes era impensado para muchos y se esperaba que se repetia lo del año pasado. Son 15 días que hay que estar enfocados, dedicarse 100% a esto, son partidos importantes", enfatiza el volante.

Ante estos inconvenientes, Seymour asegura que el camarín lo ha tomado con responsabilidad y con madurez, porque nada los saca de los objetivos.

"Creo que la clave de este grupo es que ha sabido abstraerse de todo lo externo y los problemas extra futbolísticos, sabiendo lo que ha ocurrido semana a semana o durante este año. Está en la madurez y la unión del grupo preocuparse de lo futbolístico y mantener el foco. El grupo nunca se ha desenfocado de estos dos objetivos", finaliza.