Universidad de Chile se prepara para su regreso al Campeonato Nacional con un tremendo desafío por delante. Este domingo el Romántico Viajero visita a Audax Italiano buscando acercarse al liderato de la tabla de posiciones.

Para este encuentro, el Bulla no podrá contar con Darío Osorio, lesionado desde la citación a la selección chilena para el amistoso con Paraguay. El que sí estará es Lucas Assadi, quien quiere aprovechar al máximo la oportunidad de ser titular.

En la previa del encuentro, Federico Mateos habló con los medios en conferencia y se refirió a ambas joyas azules. Primero con palabras para el 11, quien todavía no está en condiciones de sumar minutos en la cancha.

"A Darío lo veo bien, trabajando diferenciado, recuperándose de su lesión", señaló el volante de la U. La molestia por ahora mantiene al extremo fuera, pero en el plantel lo esperan de vuelta lo antes posible.

"Esperamos que esté pronto, porque es un jugador muy importante para nosotros, por las condiciones que todos saben", añadió

Los elogios de Federico Mateos a Lucas Assadi

Quien sí verá acción ante Audax Italiano es Lucas Assadi. El 10 tuvo una tremenda actuación ante Chimbarongo en Copa Chile y ahora espera mantenerse firme en el once estelar de la U de Mauricio Pellegrino.

Si bien en el esquema usa el puesto de Darío Osorio, en la cancha la cosa es distinta, ya que se enfoca más en elaborar. "Sabemos que Lucas es importante para nosotros, en la posición que le toca y en el esquema que sea nos da muchas soluciones", recalcó Federico Mateos.

"Qué acomoda mejor se va viendo en la semana, porque partido tras partido no hay un solo esquema, sino que también hay que pararse por lo que viene jugando el rival. Mientras Lucas sea importante a nosotros nos irá mejor, porque desequilibra mucho y juega muy bien. No sé si libre, porque hoy todos tenemos que marcar, jugar y saber hacerlo en distintas posiciones, porque no hay que encasillarse. Mientras más agarre la pelota, será más importante él y lo será para nosotros", cerró.

Universidad de Chile va con todo a buscar los tres puntos ante Audax Italiano y así poder seguir presionando a los líderes. El Romántico Viajero sueña con luchar por el título esta temporada, después de años sufriendo en el fondo.