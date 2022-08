Se cumplen los plazos para Nery Domínguez, quien luego de sufrir un desgarro en el bíceps femoral derecho en el duelo de Universidad de Chile ante O'Higgins, puede ser opción nuevamente para el técnico Diego López en el Campeonato Nacional.

Según cuentan en Emisora Bullanguera, el defensor está trabajando a la par de sus compañeros, por lo que el argentino ilusiona a los hinchas azules con una titularidad para el clásico universitario de este sábado, el que se jugará a las 15.00 horas en el Estadio Nacional.

Si bien se intentó apurar su regreso, el ex Racing no pudo estar presente en los duelos ante Cobresal por Copa Chile, luego de que el cuerpo médico determinó esperar para no complicar su evolución.

Esto será un alivio para el entrenador uruguayo de la U, quien podrá volver a contar con Domínguez, teniendo en cuenta que venía utilizando al volante Álvaro Brun de emergencia, al no tener tampoco a Bastián Tapia.

Uno que no recibió la luz verde es Luis Casanova, quien se mantendrá en reintegro deportivo y debe esperar para su regreso a las canchas.