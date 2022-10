Cuando este jueves a las 19.00 horas se jueguen los 84 minutos que quedan de partido en el clásico universitario, Universidad Católica estará ganando el partido por 1-0 tras el tanto convertido por Fernando Zampedri en Valparaíso.

Un tanto que igualó la llave de los cuartos de final por Copa Chile, luego de que Universidad de Chile se quedó con el primer partido por 1-0, con gol de Cristián Palacios.

Por lo mismo, la opción de que se puedan ir a los lanzamientos de penal para encontrar al último de los semifinalistas está latente, más aún, teniendo en cuenta que la llave está empatada 1-1.

Algo que el técnico Sebastián Miranda tiene en su mente, por lo que confirmó que su plantel estuvo entrenando desde los doce pasos.

"Por supuesto, es una herramienta que es válida. Si el partido terminara así se define por penales y los practicamos. Sabiendo que es difícil, porque al final las situaciones son distintas, pero hay que practicarlos", comentó Miranda.

En ese sentido, aseguró tener conciencia de que en los primeros minutos en Valparaíso el equipo no se vio de buena manera, por lo que les ha pedido intensidad a sus dirigidos.

"Creo que no podemos bajar, que fue lo bueno que hicimos en el primer partido, es la intensidad. Puede que esos primeros minutos, en lo poco que se jugó, no entramos con la misma chispa o las mismas ganas. No podemos regalar ni un minuto a la Católica, porque pasó lo que pasó, que nos cobraron un penal y estamos empatados", finalizó.