La opción de que el venezolano Yeferson Soteldo refuerce a Colo Colo para el 2023 de poco que genera debate en el mundo del fútbol. El atacante llegaría para tapar el hueco que dejó Gabriel Costa en ofensiva, algo complicado considerando los buenos números del uruguayo-peruano en el Monumental.

Además, el pasado azul del venezolano podría complicar un poco el asunto, sobre todo considerando que hay un sector de hinchas un poco más pasionales que este tipo de cosas no las perdonan.

Sin embargo, basta con escarbar un poco en el pasado para encontrar que Yeferson Soteldo hace rato quebró relaciones con los bullangueros, ya que en redes sociales y en una entrevista hace un par de años se mandó una incendiarias declaraciones que golpearon fuerte a la fanaticada azul.

Para ir en orden, la primera de esas fue el 15 de enero de 2020, cuando a través de su Instagram le respondió en duros términos a un hincha que le escribió en una fotografía publicada “gracias por su paso por la U, enano mal agradecido”, a lo que el venezolano contestó que “cuando me fui casi se fueron al descenso. Disculpa por irme”.

Cinco días más tarde, en el contexto del preolímpico Sub23 de Colombia, Yeferson sostuvo en charla con La Tercera que “son ignorantes (los hinchas de la U) que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero yo no salí de la mejor manera con el club, así que no le doy mucha importancia a esas cosas”.

“A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero, si no quieren que yo hable mal de su club que tampoco me busquen la lengua”, concluyó.

Palabras que generaron inmediatamente el rechazo de los hinchas azules, quienes no guardan el mejor de los recuerdos del paso de Soteldo por su club en el 2018.