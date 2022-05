Eddie Fleschmann, periodista deportivo peruano, habló con RedGol en medio de los rumores que acercan a Paolo Guerrero con Colo Colo o Universidad de Chile. Si bien no hay más que la información de Ovación, al destacado comunicador le calza perfectamente un posible fichaje del Depredador en uno de los grandes del fútbol "mapochino".

Paolo Guerrero busca club tras su salida de Internacional de Porto Alegre el 2021. El Depredador quiere volver al césped, ya superados sus problemas físicos, y entrena con la convicción de encontrar una nueva camiseta que le permita firmar su regreso a la selección peruana.

En Perú el medio Ovación consignó que el delantero de 38 años ya tiene acercamientos con Alienza Lima y también aseguran que el representante del delantero ya lo ofreció a Colo Colo y Universidad de Chile.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el destacado periodista de deportes peruano, Eddie Fleschmann, abordó la posibilidad que Guerrero se ponga la camiseta de los azules o los albos, con el repechaje de Perú el 13 de junio en Qatar, frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos, como tema principal.

“El tema de Paolo Guerrero está más enfocado en la recuperación de la rodilla, y a ver si alcanza, primero para llevarlo, porque hay quienes especulan que Gareca todavía lo está mirando y estudia su evolución para ver si lo lleva al repechaje”, dijo Fleschmann.

El reconocido rostro de las comunicaciones peruanas agrega que “Guerrero dijo que habló con su representante para que le consiga club lo antes posible, pero no se ha hablado nada de Chile o algún club en particular todavía”.

“¿Prioridad un club en Perú y después algo internacional? No necesariamente, la prioridad es encontrar club en Perú o donde sea. Si tú tienes una fuente confiable, no descartaría que Guerrero vaya a jugar a Chile, sólo que acá no se ha informado nada de eso”, complementó.

Pero no es que Fleschmann niegue rotundamente la posibilidad, pues explica que Guerrero puede perfectamente definir su futuro con Colo Colo o la U si los clubes nacionales muestran interés por sus servicios.

“Paolo Guerrero está dispuesto a jugar en Brasil, EEUU, si se le presenta una oportunidad en Chile, Argentina o Perú, él quiere jugar. Intuyo que lo que quiere es continuidad, porque si Perú clasifica a Qatar 2022, él quiere ir al Mundial y Gareca le ha pedido continuidad, estar en un club. No lo puede convocar si está sin actividad. Él no ha vuelto a jugar de octubre del año pasado. Donde sea va a buscar club, donde se le presente va a ir. Si efectivamente tienen interés en Colo Colo o la U de Chile, va a ser un tema económico, pero no descarto que Paolo Guerrero esté de acuerdo en ir”, sentenció Eddie Fleschmann.