Varios fueron los jugadores que datearon a Diego López antes de asumir como entrenador en Universidad de Chile, donde ha destacado a su amigo Joaquín Larrivey, además de Mauricio Pinilla, de quien reveló algunas de las conversaciones.

Fue en La Magia Azul, donde el entrenador uruguayo se refirió a su relación con el delantero nacional, de quien guarda buenos recuerdos de cuando coincidieron en Cagliari.

"Fue jugador mío, un jugador importante en donde yo siempre le dije a él ‘tenía que haber hecho 10 años de Milán, no 10 años cambiando de equipos varios en Italia’, tenía una calidad bárbara”, comenzó diciendo.

Eso no es todo, porque en la conversación reconoció que también lo tentó para llevarlo a Peñarol, algo que finalmente no pudo lograr.

“Es un jugador que tuve la suerte de entrenar y cuando estaba por venir se enteró, siempre hemos tenido una buena relación. Yo lo quise llevar a Peñarol, porque en el segundo año estaba (Lucas) Viatri que no arreglaba su contrato”, destaca.

Por lo mismo, reconoció conversaciones con el delantero antes de firmar su acuerdo con la U, algo que el propio Pinilla había reconocido en televisión.

“Yo me había aprontado a llamar a Mauri a ver si tenía la disposición de venir. Me había dicho que sí, pero al final no se dio. Es una persona con la cual hablé mucho antes de venir”, finalizó.