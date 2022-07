El entrenador uruguayo no anduvo con rodeos al ser consultado sobre los objetivos del Romántico Viajero con él sentado en la banca y fue realista. Eso sí, reconoce que "sé que estoy en un equipo grande".

Diego López tiene la película clara en Universidad de Chile: "No podemos ser boludos de decir que vamos a pelear el campeonato"

Diego López ha tenido un muy buen arranque en Universidad de Chile. Ha dirigido tres partidos, un triunfo y un empate por Copa Chile ante General Velásquez y la reciente victoria por el Campeonato Nacional ante Unión La Calera (2-1), y a pesar de no mostrar un gran nivel de juego, hay varios que se ilusionan. Pero él tiene clara la película.

Tanto los hinchas como el director técnico uruguayo quedaron fascinados con los tres puntos que se llevó el Romántico Viajero a último minuto en el Estadio Santa Laura gracias a un agónico gol de Bastián Tapia, pero a pesar de esa gran alegría el charrúa fue cauteloso al momento de hablar de metas.

En conversación con el programa Hablemos del Bulla, el exentrenador de Peñarol fue consultado por los objetivos que plantea para la U en este buen comienzo de la segunda rueda y reconoció que no pueden ser "boludos" pensando en pelear el título con tantos puntos por debajo.

“Nosotros tenemos que ser realistas. Tenemos que ver el equipo donde está. No nos asusta nada, yo divido al equipo grande y me manejo siempre donde estoy. Sé que estoy en un equipo grande", apuntó de entrada López.

Tras eso, Diego López detalló que “pelear el campeonato con tantos puntos abajo está difícil, no podemos ser boludos. Tenemos que ser conscientes de la realidad, pero también que estamos en un equipo grande y tenemos que ganar”.

“Tenemos que trabajar para ganar en este equipo. El rival juega, pero nosotros tenemos que trabajar para ganar y esta camiseta te pide eso”, complementó.

“Yo siempre lo dije, no me gustaría que nos gane un equipo que corre nada más. No se jugó bien, nos pudieron hacer más goles, pero el equipo nunca aflojó. Después estaría bueno llegar a una copa y nosotros tenemos que apuntar a lo más alto”, añadió.

Después, López destaca cual es uno de sus principales objetivos por ahora. “Tenemos la Copa Chile que apuntamos a lo más alto. Somos conscientes que tenemos que llegar a lo más alto que podamos llegar”, explicó para cerrar.

Ahora, Diego López se tendrá que poner a trabajar en lo que será el próximo desafío de Universidad de Chile, donde este domingo 10 de julio visitará a Deportes Antofagasta por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2022. Duelo programado para jugar en el Estadio Calvo y Bascuñán desde las 15:00 horas.