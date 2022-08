Universidad de Chile se prepara para visitar a Curicó Unido este sábado por la fecha 22 del Campeonato Nacional. La U arrastra cinco partidos sin ganar y necesita volver al triunfo para no caer al fondo de la tabla, considerando que ante Unión Española por momentos dio la impresión de una mejora en el equipo dirigido por Diego López.

En Radio Agricultura, el entrenador azul sostuvo que “la semana anterior fue especial, cuando estás en un equipo grande, la semana anterior y posterior a un clásico son especiales. Y es mala cuando no ganas. Ésta de ahora fue más tranquila, pero el trabajo se hace siempre, con un buen clima de trabajo, enfocados en el día a día y mejorar. Es un equipo que creo que ahora está más armado, con un plantel joven que hay que cuidarlo de todas las cosas que pasan alrededor. Tienen que estar firmes los más grandes para asumir ese liderazgo y aguantar los momentos difíciles”.

López agregó que “hay que acostumbrarse a trabajar con la presión de un equipo como la U, mantener un equilibrio, sobre todo cuando las cosas no sales. No es que todo esté mal. Es verdad que uno quiere siempre ganar todos los partidos, pero no se puede. No estamos logrando los resultados, que es lo que nos está complicando, pero nos agarramos de las cosas buenas y tratamos de mejorar las cosas malas. Como cuerpo técnico, yo sabía que no sería fácil venir a la U y sacar resultados rápido, más o menos tenía una idea y vine preparado. Vamos a seguir metiéndole para sacar adelante lo que es este equipo”.

Y el deté de la U tuvo espacio para analizar las debilidades mostradas frente a Unión especialmente la incapacidad para ganar las pelotas divididas. También consideró cuáles son los puntos que ha mejorado su equipo.

“Si saltan dos y el rival tiene la virtud de saltar antes o más que vos puede pasar en un partido, pero lo que no puede pasar es que te gane todas las veces. Fueron varias situaciones en la que nos ganaron”, reconoció el técnico de Universidad de Chile.

Diego López sentenció que “notros queremos que el rival de la U tenga que correr el doble, creo que lo estamos haciendo, quizás en el clásico bajamos la intensidad en el segundo tiempo por el gol y los errores que cometimos. Creo que el equipo está creciendo y el partido pasado fue importante, porque nos demostramos que podemos. Ahora hay que fijarse en el primer tiempo del clásico y este partido contra Unión para crecer, de acá en más dar batalla en todos lados, dar pelea hasta el final y ser conscientes que podemos. Hoy creo que podemos decir que somos un equipo”.