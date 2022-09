Universidad de Chile no ha escondido su indignación con la ANFP tras la suspensión y el anuncio de reprogramación del clásico universitario de Copa Chile. Primero fue Michael Clark, quien apuntó hacia Pablo Milad, y luego el plantel a través un extenso comunicado.

Lo que, para Dante Poli, es casi un "aprovechamiento político". Desde su tribuna en Futuro Fútbol Club, el exfutbolista aseguró que Azul Azul está utilizando los hechos de los últimos días como "un lavado de imagen" y condenó las palabras del timonel universitario.

"Yo no comparto la carta del plantel de Universidad de Chile. No sé qué le pasó a Azul Azul en general, que quiso aprovechar de esta circunstancia como un lavado de imagen y que se vuelva a hablar del equipo de una manera más positiva", partió diciendo.

"Llevándolo a algo más social, me parece casi un aprovechamiento político. Lo de Clark me pareció impresentable desde todo punto de vista. La U me parece que no ha estado a la altura de la circunstancias: lo entiendo del plantel, de alguno u otro integrante que haya vivido en situ el momento, pero lo de Clark es no entender nada", continuó.

"Aparece ahora como si nunca hubiese estado escondido, como si siempre hubiese dado la cara. No entiende que él es uno de los culpables de llevar a la U a una de las peores crisis que ha existido en el último tiempo", agregó.

"Contrata a Etcheverry como asesor, con lo cuestionado que está, y le parece lo más normal del mundo. Después sale atacando al equipo rival, más allá de los problemas que ha tenido, y tratando de cuidar la imagen de la U, porque, en realidad, ellos se han portado bien", ironizó.

"La llegada de Clark al fútbol y lo que ha demostrado ha sido horrible, lo peor que ha pasado en el último tiempo. Yo pediría que dejara de vocera como Cecilia Pérez, pero que él no aparezca más. Porque cada vez que lo hace, hace el ridículo", cerró.