El periodista de Deportes en Agricultura asegura que en Azul Azul no están convencidos en el nombre de Marcelo Díaz en el mercado de pases, por lo que, en este momento, el jugador no va llegar a Universidad de Chile, donde todo queda en manos de conversaciones que se puedan tener con el volante en el país.

Cristián Caamaño rompe la ilusión azul: "La dirigencia de la U no quiere a Marcelo Díaz"

Los hinchas de Universidad de Chile están ilusionados con el arribo de Marcelo Díaz en el mercado de pases, una vez que el jugador terminó su contrato con Libertad y se encuentra en el país para definir su futuro.

Pero hay que ir con calma, así también lo señala el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, quien asegura que la dirigencia de Azul Azul no está convencida por el volante.

“Desgraciadamente la dirigencia de la U no lo quiere, no hay un convencimiento en la dirigencia, en la mesa directiva, de contratar a Marcelo Díaz”, comentó Caamaño.

En ese sentido, deja sobre la mesa que antiguamente se tuvieron conversaciones, pero que, según su versión, el jugador fue el que se negó a vestir de azul, por lo que ahora no es una primera opción para la dirigencia.

“En otros momentos sí, se le hicieron ofertas que rechazó por encontrarlas poco atractivas en lo económico. Él pedía trato preferencial, no se lo dieron desgraciadamente y hoy con 36-37 años no es una prioridad para la dirigencia”, detalla.

Si bien el jugador arribó al país y confesó públicamente las ganas que tiene de volver a Universidad de Chile, todo queda en manos de conversaciones que se puedan tener en estos días, pero no hay nada concreto.

“Esto no significa que en un mes más la situación cambie, pero al día de hoy pese a la insistencia de algunos dentro del club que puede ser un buen líder, hay resistencia dentro del directorio y que eso está frenando su llegada. No es económico, es tema de gusto y qué le puede entregar el futbolista a la U, eso está poniendo en duda su llegada. Al día de hoy, no llega”, finaliza.