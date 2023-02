La pesadilla para el pueblo de la Universidad de Chile aún no termina. Recién disputadas tres fechas del Campeonato de Primera División, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino ya cosecha dos derrotas, resultados que reflejan el pobre presente del conjunto laico que vive uno de los peores arranques de su historia.

Tras la nueva derrota del cuadro azul, esta vez a manos de Palestino por 2-0, el periodista Cristián Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura, entregó su balance respecto al cometido del cuadro azul en el estadio La Cisterna y fue categórico respecto al futuro del entrenador al mando de los universitarios.

“Mauricio Pellegrino no pasará marzo. Antes del gol de Palestino, la U no se generó ninguna en el segundo tiempo. Entonces, Pellegrino trata de acomodar el discurso para no generar alarma, pero jugando a pedales no va a llegar lejos en la U”, sentenció el periodista.

Mientras que Patricio Yáñez, comentarista del programa radial, sostuvo que “de aquí a marzo quedan cuatro partidos, si no le das funcionamientos, no ganas y estás metido en la parte baja, es evidente el futuro del entrenador”.

El horizonte de la Universidad de Chile

Hoy, 6 de febrero, se cumple un año de la última victoria de la U en condición de forastero por el Campeonato Nacional. En aquella ocasión derrotaron por 2-4 a Unión la Calera en la primera fecha del torneo. Una semana más tarde, lograron su segunda victoria en línea, situación que no se ha repetido hasta la fecha.

Mauricio Pellegrino, actual entrenador de la U, tendrá una nueva prueba al mando de los azules cuando el próximo sábado 11 de febrero se mida ante Deportes Magallanes en condición de local en el estadio La Portada de La Serena. Un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos, quienes buscarán la victoria a como dé lugar para escalar en la tabla de posiciones.