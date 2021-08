Cachila Arias hace curiosa autocrítica pese a triunfazo de la U: "No podemos comernos los mocos como lo hicimos en el gol de la UC"

Universidad de Chile consiguió una potente victoria este domingo en el clásico universitario ante U. Católica, imponiéndose por 2-1 con doblete de Joaquín Larrivey en el marco de la decimocuarta jornada del Campeonato Nacional. Pese a los tres puntos, Ramón Arías no quedó del todo contento.

Los Cruzados tuvieron más y mejores opciones en el primer tiempo, sin embargo, la U fue más precisa a la hora de finiquitar y se terminó llevando la victoria en El Teniente para escalar del noveno al tercer puesto de la tabla de posiciones.

Una vez finalizado el partido en Rancagua y con los tres puntos en el bolsillo, la alegría reinó en el camarín azul, pero Cachila Arias sorprendió con una fuerte autocrítica y -por decir lo menos- curiosa.

"Hoy nos brindamos al máximo, dimos lo que teníamos con falencias y virtudes", comenzó diciendo el zaguero, para luego referirse al tanto convertido por Fernando Zampedri a los 69'.

"Hay cosas que no pueden pasar en los clásicos, pero ganando es más fácil. No podemos comernos los mocos como lo hicimos en el gol de ellos (la UC), esas cosas no pueden pasar", dijo Arias.