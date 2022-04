Universidad de Chile se mueve rápido y con presión pensando en la ventana de mercado que se abre a mediados de año. Los azules saben que no tienen espacio para errores y necesitan sí o sí mayor calidad y jerarquía en su plantel para la segunda parte de la temporada.

El rendimiento hasta ahora del equipo dirigido por Santiago Escobar ha sido bajo y muchos ven con temor cómo el Chuncho se acerca peligrosa y nuevamente a la zona de descenso. Como si fuera poco, es poco más lo que pueden hacer por ahora los azules considerando la mala conformación del plantel a principios de año.

Pero pueden haber buenas noticias: los azules miran de cerca el fichaje de Federico Lértora, el volante de Colón de Santa Fe que ya asomó como refuerzo sin éxito a principios de este 2022. El Bambino Pons le da la venia azul al mediocampista.

“A Lértora lo conozco desde que comenzó en Ferro hace muchos años, después pasó por Belgrano de Córdoba y otros equipos y hoy está jugando en Colón de Santa Fe hace dos o tres temporadas. Él es un jugador posicional, ustedes si se acuerdan de Damián Musto que está en Peñarol, es un jugador parecido”, dijo el reconocido relator en conversación con BolaVip Chile.

Juan Manuel Pons agregó que “es un jugador posicional, pero con despliegue, tiene buen cabezazo, técnica no le digo de un crack, pero le alcanza de sobra para darle la pelota a un compañero, jugador dúctil, pero no sé si es para tirar la casa por la ventana, no sé cuánto costará Federico”.

“Es un tipo de buena cabeza y eso es importante en este tiempo, es un pibe que pudo tener estudios, tiene una base de educación de clase media, es decir, sabe diferenciar, no habla tonterías, no creo que se vaya de joda, es un futbolista maduro”, complementó la voz de uno y mil goles en la región.

Bambino Pons sentencia que “la Universidad de Chile es uno de los equipos más grandes que tiene vuestro país y me parece que cuajaría perfecto. Lértora no está para hacer una banda, es posicional. Es un jugador para tener en cuenta y está preparado para jugar en el fútbol chileno, es una buena elección del entrenador de la U”.