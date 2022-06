Ángelo Henríquez vive un nuevo capítulo profesional de la mano del Miedz Legnica en Polonia. El ex Universidad de Chile ya asistió y anotó en su primer partido con la camiseta tricolor, el cual fue un amistoso de pretemporada, y piensa en debutar en la Primera División polaca.

Mientras aguarda por el inicio de la Ekstraklasa, el atacante formado en Universidad de Chile dialogó con el medio polaco Wezlo sobre su carrera. Henríquez fue consultado por el elenco universitario y afirmó que "es el más grande de Chile"

"Mi hermano mayor (César) era futbolista profesional y también jugaba en la Universidad de Chile. Es el club más grande de nuestro país. Cuando era pequeño solía ver sus partidos. Me hice hincha de la U, me enganchó mi familia. Nuestro padre también jugaba allí, pero en la academia", aseguró.

También tuvo palabras de sus previos equipos, como el Manchester United. "Quizás faltó una buena comunicación y definición de cuál era el plan del Manchester United para mí y qué les gustaría que hiciera. Quizá podría haber tenido más paciencia, confiar en el proceso, no irme cedido. Yo era muy joven, así que tuve mucho tiempo para desarrollarme", comentó.

En cuanto a Fortaleza, elenco al que arribó a mediados de 2021 y donde solo logró marcar una vez, Henríquez lamentó no ser considerado. "Jugué algunos partidos, fue divertido estar en la Copa Libertadores, pero sentí que no era feliz. No tuve tantos minutos como pensé que obtendría. No sentí la confianza del entrenador", aseguró.

"Pero bueno, hay altibajos. He tenido algunas fallas que son lecciones valiosas para mí para el futuro. Soy un hombre que saca conclusiones y no quiere cometer los mismos errores. Ahora estoy disfrutando el presente porque estoy en un lugar emocionante. Regresé a Europa, quiero mostrar aquí lo que puedo hacer", sentenció.