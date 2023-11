A pesar de que todavía no sabe si es que jugará torneos internacionales en la temporada 2024, en Universidad Católica ya están planificando lo que vendrá para el próximo año, donde uno de los temas a definir será la conformación del plantel.

En ese sentido, desde Argentina surge la información de que la tienda precordillerana tiene puesta la vista en un nuevo arquero, que le compita el puesto a Nicolás Peranic y Thomas Guillier, pese a que existe la opción de que Sebastián Pérez vuelva de su préstamo con Unión Española.

Según la información de Bolavip, la opción para ser el nuevo meta de la UC es Ignacio Chicco, de 27 años, que tiene contrato con Colón de Santa Fe hasta fin de año, y su representante Guillermo Fechenbach, reveló cómo toma el futbolista esta chance.

“Sinceramente no me han llamado, pero sería una linda oportunidad“, advierte el agente del arquero, quien aclara sobre su vínculo que “el mismo vence en diciembre con Colón pero no vamos a renovar, están terminadas las negociaciones“.

¿Cómo ha sido la temporada de Chicco?

Contando los partidos de Liga Profesional, Copa de la Liga y la Copa Argentina, el guardameta ha visto acción en 39 encuentros, todos ellos como titular, donde recibió 46 goles, en un equipo como Colón, que actualmente pelea por no descender.

¿Cuándo es el próximo duelo de la UC?

Con la necesidad de conseguir triunfos para llegar a Copa Sudamericana, Los Cruzados volverán a la acción el sábado 25 de noviembre, cuando deba visitar a Huachipato, en Talcahuano, a partir de las seis de la tarde, por la 28° Fecha del Campeonato Nacional 2023.

¿Cómo están en la tabla de posiciones?

Transcurridas 27 jornadas del Campeonato Nacional 2023, y luego de perder el Clásico Universitario ante Universidad de Chile, Universidad Católica se ubica en el séptimo puesto de la clasificación, con 37 puntos, en base a 10 victorias, siete empates y 10 derrotas. Hoy está en puesto de clasificación a Copa Sudamericana.

