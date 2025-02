Tiago Nunes no tiene pelos en la lengua para admitir que la UC podría haber buscado un jugador más para añadir a la lista de refuerzos. Pero también emana sinceridad cuando explica a qué se debe que eso no vaya a ocurrir. Al menos no en este mercado de pases. El DT brasileño acostumbra a ser transparente.

A decir las cosas sin rodeos, incluso en las conferencias de prensa que habitualmente ofrece en San Carlos de Apoquindo. Y así lo hizo cuando un periodista le consultó por los puntos de mejora que detectó en el equipo tras los dos primeros partidos oficiales de 2025.

“Podríamos incorporar un jugador de mitad de cancha por la forma en que jugamos. Pero actualmente no hay presupuesto para tal”, reconoció Nunes. Por eso mismo, es poco probable que haya alguna otra sorpresa para los Cruzados en esta ventana de traspasos.

Tiago Nunes tendrá que arreglárselas el primer semestre con lo que tiene actualmente. (Felipe Zanca/Photosport).

Antes de detallar donde estaban los aspectos a pulir del equipo, el estratego lanzó el aviso. “Alcanzamos el límite estipulado por la directiva. A partir de esto no hay una perspectiva de que pueden llegar otros jugadores”, fue la sentencia de Nunes, quien derribó las expectativas de todos los cruzados y cruzadas que aún soñaban con otro refuerzo.

Tiago Nunes descarta más refuerzos para la UC

A pesar de que Tiago Nunes dijo abiertamente que es difícil pensar en más refuerzos para la UC, el brasileño también afirmó sentirse tranquilo por el nivel mostrado por el equipo en los primeros siete partidos. Cinco amistosos y dos oficiales por la Copa Chile.

Más allá de la derrota frente a San Luis de Quillota las sensaciones de Nunes son positivas. “El equipo intentó proponer, presionar al rival. Anotó goles en todos los partidos. Sufrió goles también porque se expone un poco más. Debemos encontrar este equilibrio defensivo, mantener el arco en cero sería el punto de mejora en ese sentido”, aseguró el ex DT del Athletico Paranaense.

Una búsqueda en la que ha tenido algunos movimientos. Thomas Gillier fue titular en el partido frente a Everton. Pero Vicente Bernedo fue quien custodió la portería ante los Canarios. “Veo un equipo mejor que el año pasado, sabe lo que quiere desde el inicio del partido y está más cerca de ser el equipo que pretende este club: presiona al rival, impone un ritmo técnico”, detalló el estratego.

Dylan Escobar fue llamado por Gareca a la Roja para el amistoso ante Panamá. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Es decir, no le viene tan mal cerrar la puerta del mercado de fichajes, al menos durante la primera parte de 2025. A los Cruzados ya llegó el colombiano Jhojan Valencia. También el lateral derecho Dylan Escobar. Otro que firmó su arribo fue Gary Medel, además del venezolano Eduard Bello y el retorno de Diego Valencia como agente libre desde la Salernitana de Italia. Además del regreso de Tomás Asta-Buruaga, quien estaba cedido desde Everton, otra de las novedades en la plantilla.