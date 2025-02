Tras largas negociaciones en el mercado de verano, Rodrigo Piñeiro finalmente no llegó a U. Católica y arribó a uno de los rivales de los cruzados en el fútbol chileno. Ya entrenando con Everton, el uruguayo contó detalles de su arribo.

De entrada, el ex Unión Española reconoció que “el club me recibió de gran manera, estoy muy a gusto. Hay uruguayos que conozco hace tiempo, la bienvenida fue muy buena”.

Fue ahí que el puntero derecho que la rompió en Santa Laura reveló la negociación que lo tuvo listo en San Carlos de Apoquindo. Con un sutil comentario, le pegó tremendo mazazo a la dirigencia cruzada.

Le colgaron el teléfono al Loly Piñeiro

En diálogo con el programa Pelota Parada, de TNT Sports, Rodrigo Piñeiro dio todos los detalles de la frustrada llegada a U. Católica este 2025. Es más, acusó directamente a los dirigentes franjeados de dejarlo “en visto”.

Foto: Everton.

“Se conversó con Católica, ellos habían llamado dos veces cuando estaba en Unión. Ahora hablé con el técnico (Tiago Nunes), ahí no había conversaciones con Everton”, partió contando el uruguayo.

Fue así que el Loly prendió el ventilador y sacó afuera todo sobre la ignorada que le pegaron en San Carlos de Apoquindo. Según Piñeiro, “habíamos llegado a arreglo de palabra y dejaron de llamar”.

“Yo ya entrenaba apartado en Vélez, quería salir, no me llamaron más (en la UC) y apareció Everton, donde me mostraron de una el interés que tenían. Con Católica no se avanzó por cosas mías , si no por ellos”, cerró.