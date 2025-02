El comienzo de la temporada 2025 con la Copa Chile ya trajo consigo las primeras polémicas que provocaron la expulsión, por ejemplo, de Tiago Nunes, técnico de Universidad Católica, quien se verá afectado por la nueva normativa provocada por el DT de Colo Colo, el argentino Jorge Almirón.

Es que si bien el informe arbitral tras la derrota de Los Cruzados ante San Luis de Quillota, que detallaba la actitud del estratega brasileño, parecía que podía ser peor, finalmente el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió que sólo recibiera una fecha de suspensión.

No es el único, pues también fue expulsado Walter Lemma, ex ayudante de Colo Colo y hoy DT de La Calera, quien recibió el mismo castigo que Nunes. Por lo tanto, ambos serán los primeros que sufrirán las consecuencias de la nueva “ley Almirón”.

Nunes y ex Colo Colo afectados por la “Ley Almirón”

Pero qué significa exactamente que ambos entrenadores se vean afectados por esta recientemente aprobada normativa. Pues bien, todo surge a raíz de lo que ocurrió con el técnico trasandino en el duelo de los albos con Huachipato, que provocó el reclamo de Universidad de Chile que incluso quiso llegar al TAS.

En estricto rigor, la nueva “Ley Almirón” impedirá que los técnicos expulsados puedan asistir al estadio en que juegue su equipo por la cantidad de juegos que imponga el Tribunal. Así las cosas, ni Nunes ni el ex Colo Colo podrán estar con su plantel.

Curiosamente, tanto el DT brasileño como Walter Lemma no podrán verse las caras, pues ambos cumplirán el castigo en el duelo que Universidad Católica visite a Unión La Calera, por la tercera fecha del Grupo D en Copa Chile, este lunes 10 de febrero desde las 20:30 horas.

El “pero” que puede ayudar a técnicos suspendidos

Si bien los entrenadores no podrán estar en cancha, uno de los detalles que llama la atención de la “Ley Almirón” es que, según dio a conocer Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, “ya no existe la prohibición de usar elementos tecnológicos en la banca, sí (a menos) que tengan un uso técnico de comunicación para integrar jugadores o datos. No para comunicarse”.