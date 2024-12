La temporada 2024 del fútbol chileno se cerró con una tremenda polémica entre Colo Colo y la U de Chile. El Romántico Viajero denunció al Cacique en el Tribunal de Disciplina por Jorge Almirón, quien supuestamente había dado instrucciones a pesar de estar suspendido.

Fue en el duelo ante Huachipato en el Estadio CAP que el Bulla obtuvo imágenes fijas con una cámara de la que aún no hay explicaciones y que apuntaban directo al DT. No obstante, la movida para ser campeón en el escritorio no le resultó, pero sí ha llegado a la ANFP a aprobar un gran cambio para 2025: la Ley Almirón.

La noche de este miércoles el Consejo de Presidentes aprobó modificar el artículo 25 de las bases del torneo para evitar nuevos inconvenientes. Sin embargo, la entidad dio una explicación que, para los hinchas, llega a ser insólita porque prohíbe a los entrenadores estar en el estadio pero no así el uso de elementos tecnológicos.

La explicación de la ANFP tras aprobar la Ley Almirón

La ANFP puso punto final a la polémica generado por la denuncia de la U a Colo Colo y este miércoles aprobó la Ley Almirón. La medida busca que los técnicos suspendidos no estén en el estadio, pero con una modificación que ya genera un nuevo debate.

Todo lo ocurrido en el duelo de Colo Colo y Huachipato obligó a la ANFP a aplicar la Ley Almirón. Foto: Twitter.

Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la entidad, habló tras la cita en Quilín y explicó el visto bueno a la idea. “Se aprobó la propuesta del directorio en sentido de que los técnicos que estén suspendidos no podrán ingresar al estadio el día del partido“.

Pero lo que vino después ha vuelto a generar debate entre los hinchas. “Ya no existe la prohibición de usar elementos tecnológicos en la banca, sí (a menos) que tengan un uso técnico de comunicación para integrar jugadores o datos. No para comunicarse”.

Este punto ha llamado la atención, ya que ahora no habrá forma de probar que un DT pueda dar instrucciones desde el lugar donde tenga que ver el partido. De hecho, apela a la buena fe de los cuerpos técnicos, a menos que existan grabaciones en las bancas para controlar que no ocurra.

La ANFP confirmó que esto, más que por las ventajas futbolísticas, se aprobó para terminar con las polémicas. “Es algo que hizo mucho… estuvo en la contingencia de este campeonato, así que es un cambio nuevo, no tengo recuerdos de una prohibición de ingreso de un técnico, pero así se despejan suspicacias para probar si dio o no instrucciones“, sentenció Yamal Rajab.

De esta forma, el fútbol chileno se prepara para un cambio en su reglamento con la Ley Almirón. El torneo tiene todo listo para lo que será un tremendo 2025, el que ojalá tenga el foco en la cancha y no en el escritorio.

¿Cuándo comienza la temporada 2025 del fútbol chileno?

El fútbol chileno está de vacaciones y se prepara con todo para el inicio de una temporada 2025 que promete. La pelota volverá a rodar oficialmente el fin de semana del 25 y 26 de enero con la Copa Chile.

¿Qué pasó con la denuncia de la U a Colo Colo por Jorge Almirón?

Jorge Almirón y Colo Colo le ganaron a la U en las dos instancias en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Sin embargo, en el Bulla han amenazado con ir al TAS a pelear el título en el escritorio, aunque sin novedades por ahora.