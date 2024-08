Tiago Nunes quedó muy enojado por el desenlace del partido y al primer periodista que le consultó algo tras el empate sin goles contra Everton de Viña del Mar se lo hizo saber. Para colmo, la consulta tenía por objetivo repasar el gol anulado a los Ruleteros y la actuación del juez José Cabero.

Luego de correr varios metros, Rodrigo Contreras tuvo el espacio y el tiempo de hacer una buena definición y derrotar al portero de Universidad Católica. Pero la revisión en el VAR determinó que el balón pegó en la mano del Tucu, atacante argentino que llegó al cuadro viñamarino desde Deportes Antofagasta.

Fabián Corrotea de El Mercurio de Valparaíso fue quien inició la ronda de preguntas. “El partido terminó con un final polémico…”, alcanzó a decir el citado reportero. “¿Por qué fue polémico? Fue mano”, retrucó el DT brasileño de 44 años, quien tuvo un fuerte entredicho con Tomás Asta-Buruaga.

El comunicador quiso terminar su alocución con una consulta. “Cree que sus palabras durante la semana…”. Pero Tiago Nunes no le permitió terminar. Y le respondió con otra interrogante. “La pregunta es: ¿el balón toca la mano del jugador de Everton sí o no?”, lanzó el ex adiestrador de Sporting Cristal de Perú.

Tiago Nunes pide mano de Rodrigo Contreras. (Andres Pina/Photosport).

“Estamos al nivel de cancha, usted también”, le dijo Corrotea. Pero eso no fue aceptable para Nunes. “No, tú tienes el soporte de la tele”, le dijo el entrenador que llegó a San Carlos de Apoquindo para ocupar la vacante dejada por el despedido Nicolás Núñez.

“Eso lo tendrá que decir el árbitro”, expuso el periodista. “¿Tú no viste? ¿No viste? Si hay gol, el toca el balón con la mano es inválido, sucede en cualquier parte”, dijo con firmeza el ex estratego del Athletico Paranaense de Brasil, club donde conoció a Jader Gentil.

Tiago Nunes fue consultado por un periodista sobre la polémica con el gol de Everton que habría sido el del triunfo. “El procedimiento no es por qué no va al VAR en el penal y en este jugada ¿Cree que sus palabras hicieron presión durante la semana?”, le preguntó Fabián Corrotea al estratego de Universidad Católica.

“Con todo respeto, estoy un poco caliente del partido, perdón por interrumpirte, llegué acá un poco caliente”, dijo Nunes antes de comenzar su respuesta. Allí aludió directamente a la ruidosa conferencia de prensa que hizo el jueves 8 de agosto.

A pesar de haber estado en plena semana previa del Superclásico 196, el entrenador de los Cruzados acaparó miradas y portadas por sus dichos. “Hay dos tipos de personas que evalúan lo que yo hablé. Las que escucharon toda la conferencia y las que escucharon una parte”, introdujo Nunes.

“No estoy acá para convencer a nadie. Estoy acá para debatir ideas y conceptos. Si alguien quiere hacerlo, estoy 100 por ciento disponible. Pero hablar de polémica y farándulas no es para mí, es para otro tipo de canal que busca likes y repercusiones”, añadió también el DT de la Franja.

Tiago Nunes en la conferencia pospartido. (Captura YouTube Cruzados).

Y prosiguió. “Después, lo que sucedió en la cancha: si el balón toca en la mano y el mete el gol, la regla nos ampara para que el gol sea anulado. Después, el tema de penal: si el árbitro no revisó, es porque evidentemente fue penal y no había nada que revisar. Nunca fui árbitro”, aseguró el entrenador.

Se refería a la clara infracción de Asta-Buruaga en contra de Gonzalo Tapia, quien genera interés fuera de Chile y tiene opciones de salir. “El arbitraje acá es muy bueno, lo único que dije durante la semana fue sobre el criterio de evaluación. Sólo eso”, manifestó Nunes en la sala de prensa del estadio Sausalito.

“Por qué la Comisión de Árbitros expuso a los árbitros del partido contra Ñublense y no salga con otros. Para mí es mejor que no se exponga nada. Los árbitros son muy buenos, simplemente me quedo con la sensación de que el equipo jugó bien y el portero rival fue escogido el mejor jugador de la cancha. Mejoramos bastante respecto del partido contra Palestino”, sentenció Tiago Nunes.

Universidad Católica continúa en la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 19 fechas. Está como escolta de Universidad de Chile.

