Tiago Nunes afina detalles en la UC para afrontar la edición 198 del Clásico Universitario. El DT brasileño sabe que hay cosas por corregir tras la victoria ante O’Higgins en la 12° fecha del Campeonato Nacional 2024. Y que el partido ante el puntero de la tabla de posiciones puede ser un buen momento para mostrar esas mejorías.

De todas maneras, hubo un dato que dejó sorprendido al entrenador de 44 años en la semana previa al duelo ante Universidad de Chile. Tiene que ver con las amonestaciones recibidas por Universidad Católica, que suma 44 tarjetas amarillas en el certamen local.

“Hasta me sorprende este dato. No lo tenía. Qué interesante. Creo que nuestro equipo hace pocas faltas”, afirmó Nunes antes de condimentar sus palabras con una ironía. “Pensé que estábamos peleando por el torneo Fair Play. Ya no estamos en esa pelea”, apuntó el estratego que llegó a la Franja para ocupar el lugar del destituido Nicolás Núñez.

Tiago Nunes fue sorprendido por la cantidad de amonestaciones de la UC en el Campeonato Nacional. (Alex Díaz/Photosport).

Y prometió que tomaría recaudos al respecto. “Me sorprende tanto ese dato que no es algo que estaba considerando. Se puede interpretar de una forma positiva: es un equipo que hace faltas tácticas y sabe cuándo parar el partido”, fue una de las maneras de mirar la estadística que utilizó Nunes. Pero también tuvo una negativa.

Tiago Nunes analiza las 44 amonestaciones de la UC antes del Clásico Universitario 198

Tiago Nunes también le encontró el lado negativo a las 44 amonestaciones de la UC en la antesala del Clásico Universitario 198. “Que el equipo quizá no está bien ubicado y a partir de eso necesita hacer muchas faltas”, fue la otra lectura que le encontró el brasileño a esa estadística.

“No estoy seguro de la razón real para tener tantas tarjetas. Es un buen tema, voy a profundizar en eso para entender los patrones”, manifestó el estratego, quien dirigió a César Pinares en Gremio. También confirmó dos noticias positivas en torno a regresos.

Tiago Nunes celebró una victoria ante O’Higgins en la fecha anterior. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Una fue la recuperación de Guillermo Soto, lateral derecho que comenzó como titular la temporada. También se repuso de un problema físico Agustín Farías, llamado a ser uno de los volantes en el duelo ante la U. En tanto, Tiago Nunes ratificó que el Zanahoria Pérez vivirá una especie de pretemporada durante un par de semanas.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario 198?

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en el Estadio Nacional este sábado 18 de mayo a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así van la U y la UC en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024, mientras que Universidad Católica ha escalado mucho de la mano de Nunes.

