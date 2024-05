Thomas Gillier custodió la porteria de la UC durante la ausencia del Zanahoria Pérez, quien volvió y quedó a disposición para el Clásico Universitario. En la edición 198 del enfrentamiento de los Cruzados ante Universidad de Chile, el debate de quién debe ser el arquero quedó instalado.

Aunque el DT brasileño de Universidad Católica tiene una gran opinión de Gillier. Incluso respecto de la experiencia. “No creo que eso tenga que ver con la edad”, describió Tiago Nunes. Pero ahora, que tiene a ambos a disposición, además de Vicente Bernedo, está obligado a tomar una decisión.

RedGol tomó contacto con un histórico de la Católica para hablar de este tema. Miguel Ángel Neira, pieza muy importante de aquel plantel campeón en ese imborrable Campeonato Nacional 1987. “Debe seguir el chico que está jugando”, sentenció.

Y argumentó su opinión. “Pérez hace mucho rato que no juega. Que siga el chico, que además lo ha hecho súper bien”, añadió Neira. Razón no le falta: el Zanahoria defendió la portería desde la igualdad sin goles en la visita a Huachipato. Ese partido, válido por la 6° fecha del Campeonato Nacional 2024, se disputó el 30 de marzo.

Thomas Gillier atajó en la derrota de la UC frente a Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Lo ha hecho muy bien, debiera seguir”, sentenció Miguel Ángel Neira, quien quedó conforme con el desempeño de Gillier en los seis partidos que encadenó en el equipo titular.

Miguel Ángel Neira apuesta por Gillier por sobre Zanahoria Pérez para el Clásico Universitario 198

Miguel Ángel Neira lo dejó clarísimo, prefiere que Thomas Gillier sea el portero titular en vez del Zanahoria Pérez en el Clásico Universitario 198. “La Católica llega bien”, afirmó mundialista con la Roja en España ’82. Sabe que el equipo ha dado varios pasos hacia adelante con Nunes en el lugar de Nicolás Núñez.

“Un volante de contención pondría para ese partido porque no ha estado jugando con “6”, prácticamente. Creo que ahora debería estar recuperado (Agustín) Farías”, fue la petición táctica que hizo Neira. Pretende más trajín en la zona media.

El Zanahoria Pérez fue titular en el Clásico Universitario que se jugó en el Torneo de Verano 2024. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Prevé un riesgo grande en caso de no tomar ese recaudo ante Universidad de Chile, que se repuso de un golazo de Matías Cavalleri y derrotó a Unión La Calera. “Si no, es un equipo con muy poca marca en el medio. Contra la U necesita tener gente que pelee en el medio”, fue la advertencia de Miguel Ángel Neira, un jugador insigne del fútbol chileno. Las cartas todavía no están echadas.

¿Quién debería ser el arquero titular de la UC en el Clásico Universitario 198? ¿Quién debería ser el arquero titular de la UC en el Clásico Universitario 198? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario 198?

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica en la 13° fecha del Campeonato Nacional 2024: el partido se jugará en el Estadio Nacional este sábado 18 de mayo desde las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!