Tiago Nunes puntualizó otra vez en el déficit más complicado de afrontar para la UC en 2024. "No quiero generar polémica", dijo el brasileño.

Tiago Nunes provocó una mejoría evidente en la UC tras el torcido comienzo de temporada 2024. El DT brasileño fue el escogido por el directorio de Cruzados SADP para reemplazar a Nicolás Núñez y por el momento los resultados son positivos.

Nunes suma un empate, una derrota y cuatro victorias. El último triunfo fue contra Unión Española en la 11° jornada del Campeonato Nacional, que por ahora tiene a Universidad Católica en la quinta posición. Pero hay algo que no le cierra todavía al adiestrador de 44 años.

“Creo que, como dije en otro momento, que el equipo siempre juega de visitante. Nunca juega de local. Lo único que cambió hoy fue el lado de la banca. Jugamos acá de local también. Para mí el equipo siempre juega de visita”, manifestó el exdirector técnico de Athletico Paranaense sobre el estadio Santa Laura.

Añadió que “no consigue encontrar su mejor momento porque no tiene una identidad clara con el estadio. Pero tenemos que pasar por encima de eso. Tenemos que salir a ganar en cualquier cancha. El rendimiento va de la mano con los resultados muchas veces”.

Tiago Nunes en el estadio Santa Laura, donde la Católica hace de local y visita. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Sentí que fue un buen partido, aunque el final nos costó un poco más”, afirmó Tiago Nunes. Esa sensación que tuvo el exadiestrador de Sporting Cristal fue por el postrero descuento que el uruguayo Valentín Adamo convirtió en los 88′ del encuentro.

Tiago Nunes no quiere más polémicas con las canchas de la UC para 2024

Tiago Nunes tiene a la UC en la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024. Y no es descabellado pensar que el cuadro de la precordillera sea uno de los aspirantes al título: restan 19 partidos por disputarse en la máxima categoría del fútbol chileno.

Y el brasileño no quiere dejar espacio para cuestiones extrafutbolísticas. “No voy a hablar de la cancha. Lo hice después del primer partido y generó una gran huella. No quiero provocar polémica”, afirmó el estratego que también tuvo un paso por el Botafogo de su país.

Tiago Nunes chequea imágenes en el partido ante Unión Española. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Quizás ustedes (los periodistas) podrían hablar más de ese tema para que el fútbol tenga mejores condiciones y la gente en las tribunas, un mejor espectáculo. Hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero no soy la persona más indicada para esto”, fue el desafío que planteó Nunes a los medios de comunicación.

Y cerró con el meollo de sus declaraciones. “Sabemos que jugaremos toda la temporada de visita, dejaremos el tema en manos de la dirigencia”, sentenció Nunes, quien ya mira de reojo el siguiente desafío de los Cruzados en el torneo local: frente al complicadísimo O’Higgins de Rancagua, que fue aplastado por Audax Italiano en la 11° fecha.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Gracias a la victoria ante la Unión Española, Universidad Católica alcanzó el 5° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2024.

