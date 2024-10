El delantero no suma minutos en cancha desde agosto.

La semana de clásico siempre tiene un aire especial, sin importar el presente de los equipos. Universidad Católica se medirá ante Universidad de Chile y quien cuenta los segundos para que llegue el choque, es Nicolás Castillo.

Si bien los Cruzados ya se despidieron de la lucha por el título, todavía necesitan sumar puntos para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2025. Los dirigidos por Tiago Nunes están en el 3° lugar con 45 puntos, mientras el Romántico Viajero se ubica el 1° puesto con 58 unidades.

Nicolás Castillos ya piensa en el Clásico Universitario

Mientras la atención futbolera en Chile está enfocada en la disputa de las Eliminatorias y el choque de La Roja frente a Colombia, Nicolás Castillo ya piensa en lo que será el encuentro ante Universidad de Chile. Si bien el delantero no pasa por un buen momento, quiere revancha ante los Azules.

Utilizando Instagram, Castillo compartió una imagen de 2016 celebrando un gol ante la U por Copa Chile. Claro que el delantero esta vez no entró en polémicas y acompañó la publicación con emojis de los colores de Universidad Católica.

Imagen: Instagram

El “30” si bien es muy querido por los hinchas cruzados, lo cierto es que en este 2024 no ha vivido una buena temporada. El delantero solo ha jugado 11 partidos, con solo 200 minutos en cancha y 2 goles. Ambas anotaciones fueron de tiro libre. De hecho, no juega desde el pasado 28 de agosto, cuando sumó 8 minutos ante Cobresal. No está lesionado.

Universidad Católica derrotó a Universidad de Chile en el clásico del primer semestre por 2-1, con golazo de Fernando Zampedri de chilena. Ese día Castillo fue protagonista, pero de mala manera, tras realizar obscenos gestos contra los asistentes.

El próximo duelo entre Cruzados y Azules será este sábado 19 de octubre a las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura. La UC será local y lo más probable es que no haya asistencia de hinchas de la U. Tiago Nunes tendrá la última decisión de si vuelve a convocar a Nicolás Castillo.