El Campeonato Nacional entra en tierra de definiciones en la fecha 28 de la temporada, donde el mayor atractivo lo entrega el partido del Clásico Universitario.

Universidad Católica recibe a Universidad de Chile, donde la ANFP ha confirmado que el encuentro se jugará en el estadio Santa Laura, dejando, por un tiempo, de lado su localía en el estadio Bicentenario de La Florida.

Un choque que puede marcar la lucha por el título que lleva el equipo bullanguero con Colo Colo, por lo que los ojos estarán puestos en ese espectáculo en Independencia.

En ese sentido, también se informó que será a las 18.00 horas cuando comience el partido en Plaza Chacabuco, en un duelo que será jugado sólo con público del equipo local.

Fernando Zampedri puede transformarse en el goleador histórico de la UC ante la U en el Clásico Universitario. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La U antes de Colo Colo

Desde la ANFP entregaron toda la programación de la fecha 28 del Campeonato Nacional, donde si bien Universidad de Chile vivirá el Clásico Universitario el sábado, Colo Colo saldrá a la cancha el domingo.

Los albos visitarán en esa fecha a Palestino en el estadio La Cisterna, donde fueron agendados para las 15.00 horas, en un encuentro clave por la lucha del título del torneo.

Dentro de la agenda, hay dos encuentros que tienen día, pero no así su horario confirmado: Unión La Calera vs Unión Española, además de Audax Italiano vs Huachipato.

Colo Colo buscará seguir metiendo presión por el título. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Revisa la programación: