El actual momento que vive Universidad Católica, con la duda de saber si jugará la próxima temporada en Copa Sudamericana o se quedará, por segundo año consecutivo, con las manos vacías, provocó en sus hinchas un insólito pedido a la dirigencia para el 2024.

Actualmente, todo parece indicar que Nicolás Núñez seguirá como entrenador de Los Cruzados en la campaña venidera, a menos que ocurra un desastre en las últimas dos fechas; ante este panorama, no son pocos los que en redes sociales mencionan un nombre que, hoy, pareciera no estar al alcance: Lionel Scaloni.

Sí. El técnico campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección de Argentina, y que en la pasada fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, deslizó la posibilidad de dejar su cargo, lo que generó un fuerte impacto en ese país, aparece en la órbita de la UC, pero no de la manera que muchos quisieran.

En momentos de críticas a Nico Núñez y los jugadores por la actual temporada, los hinchas sacaron a la luz una entrevista que Scaloni concedió, en mayo del 2019, al diario La Tercera, donde reveló que estuvo a punto de jugar en La Franja y expresó su interés en hacerse cargo del equipo.

¿Por qué se vincula a Scaloni con la UC?

En la conversación publicada hace más de cuatro años por el matutino, el Gringo recordó que “cuando tenía 14 años, estuve a punto de irme a jugar a la Universidad Católica. Estuve dos días en San Carlos de Apoquindo. Era Gino Valentini el manager. El nombre del entrenador ahora no me acuerdo. (Fernando) Carvallo me parece que se llamaba. Fuimos con mi viejo. Viajamos desde mi pueblo en auto dos mil y pico de kilómetros. Una locura“.

“Había pasado la prueba. Yo estaba encantado, pero mi ficha era de Newell’s y no me dejaron salir. Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica“, fue la sentencia de Scaloni.

¿Cuál es el próximo juego de Los Cruzados?

En busca de meterse en la próxima edición de Copa Sudamericana, la Católica jugará su último partido como local del año, en el Estadio Monumental, este sábado 2 de diciembre, cuando reciba a un Deportes Copiapó, que se jugará la permanencia en Primera División, a partir de las 18:00 horas.

